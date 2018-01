A Casa - Museu do Objeto Brasileiro comemora 20 anos

Cerâmica indígena de Uleialu Mehinako, do Parque Nacional do Xingu Foto: Divulgação

A Casa - Museu do Objeto Brasileiro revisita sua trajetória na exposição Uma História de 20 Anos, a partir da próxima quinta-feira (dia4). A mostra vai reunir 130 peças em uma homenagem a artesãos, designers e comunidades que ajudaram a construir o espaço. Inicialmente voltado à integração entre diversas linguagens artísticas, com programação que incluía música, teatro, debates sobre moda e design e exposições, o museu passou a atuar em 2001 como um agente de integração entre o artesanato e o design.

Tigela de barro feita no povoado de Poxica, em Itabaianinha, Sergipe Foto: Divulgação

São dessa época projetos como o Mão na Moda, Uma História Brasileira, que envolveu o estilista Walter Rodrigues e as rendeiras da comunidade Morros de Mariana, no Piauí, e levou a renda de bilro para a São Paulo Fashion Week. Mais recentemente, oficinas do designer Renato Imbroisi em parceria com o museu ajudaram a ampliar a visibilidade dos produtos de comunidades da Ilha do Ferro, em Alagoas, e Cerro Azul, no Vale do Ribeira no Paraná. A exposição comemorativa apresentará as obras em uma linha do tempo, além de fotos e vídeos sobre os projetos. A mostra fica em cartaz até 9 de outubro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h30, na Avenida Pedroso de Morais, 1.234, Pinheiros.