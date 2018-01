Você sabe quais alimentos são aliados e quais são os vilões de sua saúde bucal?

Conheça mitos e verdades sobre alimentos que são aliados na saúde bucal. Foto: Pixabay / drshohmelian

Muito negligenciada pelos brasileiros ao longo dos anos, a saúde bucal sempre foi contornada por mitos das mais variadas categorias. Desde aqueles envolvendo os próprios dentistas até alimentos que podem ou não ajudar na proteção aos dentes, os brasileiros sempre tentaram descobrir formas de despistar a ida ao consultório odontológico para escapar da temida broca.

“Felizmente, começamos a perceber uma pequena mudança nos hábitos bucais dos brasileiros. Estamos um pouco mais instruídos sobre a importância dos cuidados com os dentes, mas ainda estamos muito longe do ideal”, diz a dentista Patrícia Gonçales Zanqueta. “Por isso, é fundamental campanhas de orientação que reforçam a importância da higiene bucal. Ações em escolas e em comunidades também geram bons resultados”, completou.

Essa maior instrução leva à desconstrução dos mitos e uma maior procura pela alimentação da maneira correta, dando preferência aos alimentos que fazem bem aos dentes e garantem a boa saúde da boca. Patrícia sugere a busca pelos chamados alimentos detergentes, que são eficazes no combate ao mau hálito, à gengivite e também à cárie. “Estes alimentos que possuem características que os fazem funcionar como uma espécie de ‘sabão’, reduzindo a gordura e a sujeira dos dentes. Frutas, verduras e legumes são ótimos aliados na prevenção de doenças e na manutenção da saúde bucal”, falou a dentista.

Patrícia explica que a busca deve ser sempre pela neutralidade no pH da boca. Quanto mais ácido, pior, pois cria abrasividade no esmalte dos dentes e pode levar à proliferação acelerada de bactérias. Um dos mitos relacionados a isso é que se deve escovar os dentes logo após as refeições: “O ideal é aguardar entre vinte minutos e meia hora após as refeições para fazer a higienização da boca, pois o pH da boca encontra-se ácido e, quando entra o atrito da escova, desgasta-se o esmalte dental”, explica.

Ao contrário do que diz a sabedoria popular, leite e seus derivados, como iogurtes e queijos são indicados para ajudar na saúde bucal. “Além de elevarem o pH da boca, leite e seus derivados são ricos em cálcio e fosfato, substâncias que intensificam a remineralização dos dentes, tornando-os mais fortes e resistentes”. Nozes e castanhas, outros alimentos considerados ‘vilões’ da saúde bucal, também têm efeito contrário do esperado. “Os óleos que elas possuem ajudam a criar uma película sobre os dentes, que diminui a capacidade de as bactérias grudarem neles para formar a placa bacteriana e causar cáries”, ensina Patrícia.

Outro alimento perseguido são as gomas de mascar, mas a dentista explica que na versão sem açúcar ela também pode auxiliar na elevação do pH da boca. “Estas gomas são adoçadas com xilitol, um tipo de açúcar que as bactérias existentes na boca não conseguem metabolizar. O ato de mascá-las por apenas 20 minutos aumenta o pH da saliva em mais de cinco vezes”.

Um dos mitos que é verdade é que carboidratos simples, como arroz branco, macarrão, pão e batata podem atrapalhar a saúde bucal, pois estes alimentos aumentam a acidez da área, criando um ambiente propício para bactérias.

Açúcares refinados em geral também fazem mal para a saúde bucal, confirmando outro mito famoso perpetuado pelas pessoas. “Sucos, refrigerantes, águas aromatizadas, mate, dentre outras bebidas com açúcar devem ser evitadas, já que ele aumenta a acidez bucal e torna o ambiente mais propício para a proliferação de bactérias. Balas e doces, geralmente, aderem aos dentes, dificultando a limpeza”, alerta a dentista.

Em todo caso, mesmo cuidando da saúde bucal com estas dicas e fugindo dos mitos perpetuados pela população, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo recomenda a ida ao dentista de seis em seis meses para uma avaliação geral.

VEJA TAMBÉM: Como substituir o açúcar na dieta de forma saudável.

Aprecie com moderação Salvo em casos de diabetes em outras situações de saúde onde o consumo do açúcar é realmente restrito, não é necessário excluir totalmente o açúcar da dieta. A palavra de ordem é moderação, algo que os brasileiros não estão praticando: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estamos consumindo 50% mais açúcar do que o considerado seguro pela instituição (50g/dia).

Foto: Pixabay

Menos açúcar, mais saúde Diminuir seu consumo, seja pela questão estética ou por saúde, só trará benefícios ao organismo: além de contribuir para o emagrecimento, o consumo moderado diminui o risco do diabetes e outros males relacionados à obesidade.

Foto: Pixabay

O mais comum é também o mais maléfico De acordo com a nutricionista Sinara Menezes da Nature Center, o açúcar branco refinado é o pior tipo. "Apesar de ser extraído de um produto natural, os processos químicos responsáveis por refinar e deixar o açúcar com a aparência branca removem todos os nutrientes presentes na cana, logo o produto final não entrega nenhum nutriente", diz a especialista.

Foto: Pixabay

Substitutos Algumas alternativas mais saudáveis que fogem da categoria 'caloria vazia' são o açúcar mascavo, que conserva nutrientes como cálcio, ferro e potássio; açúcar demerara, que não tem aditivos químicos; orgânico, que possui mais nutrientes e poder de adoçante próximo ao do açúcar refinado; e o de coco, que possui baixo índice glicêmico.

Foto: Pixabay

Adoçante Muitas pessoas não hesitam em substituir o açúcar pelo adoçante quando decidem fazer uma dieta para emagrecer. Porém, quando se trata de saúde, a nutricionista diz que é melhor evitar produtos industrializados. "Pessoas saudáveis e que não necessitam de dietas especiais não precisam fazer o uso de adoeçantes. Basta mudar os hábitos alimentares, comendo produtos in natura, como sucos de frutas", aconselha Sinara. Ela aponta que os riscos envolvidos na ingestão a longo prazo de qualquer produto sintetizado quimicamente devem ser considerados.

Foto: Pixabay

Reeduque seu paladar Nosso paladar é capaz de se adaptar às mudanças no cardápio: "Não é preciso mudar bruscamente. Para que se torne um hábito, o ideal é reduzir gradativamente a ingestão do açúcar refinado ou substituí-lo por opções mais saudáveis até que o paladar se acostume", aconselha Sinara.

Foto: Pixabay

Descubra outras formas de adoçar O uso de frutas maduras como a banana e maçã também são alternativas. Outra dica é apostar em condimentos naturais, ervas e especiarias para realçar o sabor dos alimentos.

Foto: Pixabay

Fuja dos industrializados Alimento como pães, refrigerantes, chás e sucos prontos possuem alta concentração de açúcar. E isso não se limita aos produtos de sabor doce: molhos de tomate, temperos industrializados e molhos também contém o item em excesso.

Foto: Pixabay

Leia o rótulo dos alimentos A indústria alimentícia muitas vezes usa nomes difíceis para que os consumidores não saibam que há açúcar nos produtos. Maltodextrina, maltose, dextrose, xaropes, glucoses, lactose, melados e néctares são tipos de açúcares. E a nutricionista enfatiza: "açúcar invertido também é açúcar".

Foto: Paulo Pinto/Estadão

Aposte no cromo O picolinato de cromo é um mineral presente em alimentos como brócolis, banana e feijão. Segundo estudos, a substância é capaz de tornar a produção de insulina mais eficaz, sendo que sua suplementação em pacientes com diabetes tem sido amplamente pesquisada. Além disso, o cromo aumenta a saciedade e reduz a compulsão por doces.

Foto: Pixabay

Relaxe Atividades que promovem o bem estar estimulam a liberação da serotonina e, ao mesmo tempo, combatem a ação do cortisol – hormônio do stress. Esse vilão está ligado ao sentimento de depressão que aumenta a tentação por doces. Praticar exercícios físicos é uma ótima forma de estimular a serotonina e controlar o nível do cortisol;

Foto: Pixabay

Seja moderado Não adianta substituir o refinado por outro mais saudável e usar o dobro na hora de adoçar. Lembre-se, qualquer açúcar possui alto índice glicêmico e, quando em excesso, pode acarretar em ganho de peso e problemas de saúde. Se você não consegue se adaptar aos outros, apenas reduza a ingestão de açúcar branco.

Foto: Pixabay

Tenha uma alimentação equilibrada Alimentar-se de três em três horas e fazer refeições balanceadas mantem o organismo saciado e nutrido. Muitas vezes, a carência nutricional pode estar relacionada a compulsão por açúcar. Por isso, esteja sempre atento aos sinais do corpo e consulte um nutricionista para assegurar uma dieta rica e adequada ao seu perfil.

Foto: Pixabay

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais.