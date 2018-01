Vespas podem ser primordiais para a existência do figo que você come; entenda

Figos Foto: Pixabay

A espécie de figos comestíveis que estamos acostumados a ver é chamada de Ficus Carica, e pode ser usada de maneiras deliciosas, como em calda, tortas ou geleias. Mas você sabe a origem dos figos?

Quando a fruta ainda está sendo desenvolvida na árvore, ela não entra diretamente em contato com o ambiente externo, o que dificulta a polinização. É necessário que um tipo específico de vespa, bastante pequena, entre dentro dela para polinizá-la.

Os próprios figos são divididos em indivíduos funcionalmente masculinos (produzem pólen) e femininos (produzem sementes). Desta forma, os figos masculinos acabam servindo de local para que as vespas fêmeas depositem seus ovos e se reproduzam, para poder, desta forma, polinizar os figos femininos.

Curiosamente, a existência das vespas macho muitas vezes se restringe ao interior do próprio figo, uma vez que não possuem asas, característica exclusiva das fêmeas. Desta forma, ajudam na reprodução da espécie ao fecundá-las.

Quando as fêmeas saem dos figos masculinos, que não possuem valor comercial, estão repletas de pólen, e o levam para os femininos, que originam a fruta como conhecemos. Muitas vezes, ao adentrar na fruta, as fêmeas acabam perdendo suas asas ou antenas. De qualquer forma, a fase adulta da vida do inseto não costuma durar muito para os nossos padrões: cerca de dois dias.

Entretanto, você não precisa ficar preocupado: os figos vendidos em supermercados e restaurantes não apresentam perigos ao consumidor, e você provavelmente nunca encontrará uma vespinha te esperando ao morder a fruta, até porque elas não conseguem se desenvolver nos figos femininos.

