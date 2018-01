Verão sem mosquitos: saiba como manter os insetos longe

Com o verão se aproximando, as temperaturas começam a subir e, com elas, a frequência de chuvas e tempo úmido. Essa soma de fatores climáticos favorece a proliferação de mosquitos que, além de incômodos, podem transmitir diversos tipos de doenças, como a dengue. Para mantê-los afastados é possível recorrer a algumas plantas e combinações naturais que funcionam como repelentes.

A planta mais conhecida para afastar insetos é a citronela. Bem parecida com o capim-limão (ambas pertencem ao mesmo gênero de plantas), a citronela e o óleo que é extraído dela são eficientes para manter os mosquitos longe graças ao cheiro intenso. É possível plantá-la em casa e utilizar o óleo de citronela misturado a produtos para limpar a casa, mas a planta não deve ser ingerida pois pode causar náuseas, vômito e diarreias.

Por causa de cheiro forte, citronela é eficiente para manter os mosquitos longe Foto: Sarangib/Pixabay

Velas que utilizam a citronela como ingrediente também são populares, mas devem ser acesas durante o dia e seu poder repelente só funciona no cômodo em que a vela foi acesa. Outra maneira simples e mais natural de afastar os mosquitos é cortar um pedaço de casca de limão ou de laranja para substituir as pastilhas inseticidas dos dispositivos elétricos.

A recomendação para quem tem a citronela e animais de estimação em casa, segundo a bichoterapeuta e blogueira Luiza Cervenka, é manter a planta longe do alcance dos pets. E os bichos de estimação também podem ser incomodados por insetos além das pulgas e dos carrapatos. Antigamente era comum utilizar um sachê com cravo junto à coleira para ajudar a espantar os insetos. De acordo com Luiza, a recomendação hoje em dia é utilizar o óleo de neem, um óleo natural encontrado em pet-shops. "A proteção oferecida pelo óleo de neem pode durar de 15 dias a 1 mês, dependendo da frequência dos banhos", diz Luiza.

Outra maneira conhecida de tentar afastar os mosquitos é consumir alimentos ricos em vitamina B1. A teoria é que, ao serem digeridas, comidas como castanha-do-pará ou carne de porco, liberem compostos que são desagradáveis para os mosquitos. Consultada, a Câmara Técnica do Conselho Regional de Nutricionistas responsável por São Paulo e Mato Grosso do Sul afirmou por meio de sua assessoria de comunicação que não há evidências científicas que comprovem isso.

Quando o assunto é a pele, o mais comum é recorrer aos repelentes vendidos em farmácias. Eles têm alguns elementos em suas fórmulas que têm diferentes recomendações, especialmente para crianças. A icaridina (KB3023), por exemplo, é permitido no Brasil para crianças a partir dos dois anos de idade.

Depois dessa idade, as crianças também podem usar repelentes com o DEET, mas só podem ser aplicados até 2 vezes em um dia. Já os que contêm IR 3535 30% protegem crianças a partir dos 6 meses por até 4 horas. Antes dos 6 meses de idade, recomenda-se utilizar outros métodos de proteção, como telas nas janelas, mosquiteiros para o berço ou, ainda, aplicar o produto na roupa da criança. Também não é recomendável aplicar o produto nas palmas das mãos das crianças, pois elas podem levá-las à boca.

De acordo com Lilia Guadanhim, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, apesar de os repelentes naturais e caseiros terem menos impacto ambiental e serem mais acessíveis quanto ao custo, é preciso notar que eles ainda não foram testados em crianças. Em adultos, devem ser reaplicados com maior frequência, a cada 2 horas. As desvantagens tanto dos naturais quanto dos industrializados é a possibilidade de alergias e sensibilidade da pele.

Também é possível fazer o seu próprio repelente natural caseiro, que pode ser aplicado na pele. Lilia dá uma receita para fazer em casa e recomenda cautela quanto à exposição ao sol pois a citronela pode deixar a pele mais sensível à luz solar. Também é necessário evitar repelentes que utilizem limão na composição por causar manchas e queimaduras. Já os que utilizam álcool como base podem ressecar a pele, por isso, evite usá-los no rosto.

Confira a receita abaixo:

2 xícaras de água;

5 gotas de óleo essencial de gerânio;

20 gotas de óleo essencial de citronela;

10 gotas de óleo de lavanda (pode ser substituído por óleo essencial de manjericão ou de eucalipto).