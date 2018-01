Veja o antes e depois de uma idosa de 86 anos que começou a praticar ioga

Quem tem dúvida do efeito da ioga no corpo precisa ver essa imagem. Uma senhora de 86 anos que virou adepta do exercício mudou a postura, sanou as dores e pôde voltar a andar sem dificuldades.

A vida era outra em 2014 para a norte-americana Anna Pesce. Sofrendo de escoliose, hérnia de disco e osteoporose, ela chegou a ficar quase imobilizada após tentar subir uma escada. Foi quando sua neta, instrutora de ioga, apresentou a idosa a uma professora especializada em cuidados com as costas.

Com uma sessão por semana, Anna aprendia posições para tentar resolver seus problemas. Com um mês, ela voltou a andar; no quarto, já conseguia até ficar de ponta cabeça com os pés apoiados na parede. Hoje, ela consegue até dirigir.