Tomar sorvete no café da manhã te deixa mais inteligente, diz estudo

Gosta de sorvete? Eis uma boa notícia. Foto: Pixabay

Gosta de sorvete? Então aí vai uma boa notícia: pesquisadores da Universidade Kyorin, de Tóquio, Japão, dizem que tomar sorvete no café da manhã pode te deixar mais inteligente.

O estudo dividiu dois grupos de pessoas. Um desse grupos tomava café da manhã normal, com alimentos variados, e outro grupo se alimentava somente de sorvete. Depois de comer, as pessoas dos dois grupos foram submetidas à testes mentais realizados em computadores. O resultado? Os que tomaram sorvete se saíram melhor, tanto no tempo de reação quanto no processamento de novas informações.

A pesquisa, comandada por Yoshihiko Koga, ainda revelou que os que consumiram sorvete disparavam mais ondas cerebrais alpha, ligadas à redução da irritação mental e alto estado de alerta. O pesquisador acredita que um dos motivos para isso é a baixa temperatura da sobremesa, que levou o corpo a um estado de alerta.