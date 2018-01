Thais Fersoza revela sofrer com diástase; entenda o problema

Thais Fersoza Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Thais Fersoza publicou em seu Instagram uma postagem em que revela sofrer com uma diástase, problema que começou a afetá-la após o nascimento de Melinda, sua primeira filha com o cantor Michel Teló. Ela não foi a primeira: quase um terço das mulheres passam por esta dificuldade no pós-parto, como as cantoras Sandy e Cláudia Leitte.

A diástase é uma linha 'afundada' que sai da região do peito e vai até, mais ou menos, o umbigo, como se separasse o abdome em dois, e é diretamente relacionada aos hábitos da gestante até mesmo no período anterior à gravidez.

"Durante a gravidez existe o estiramento das fibras musculares e o afrouxamento da linha alba. Dependendo da constituição da pessoa ou da atividade muscular que ela teve durante a gestação, essas linhas podem ficar afastadas e formar um espaço que vai de um a três centímetros. Quando a pessoa contrai o abdome aparece um feixe muscular de cada lado", explica Carlos Alberto Politano, diretor da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp).

