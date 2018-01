Tapioca se tornou um dos principais aliados de quem busca uma vida mais saudável

Até pouco tempo, o alimento, produzido a partir da goma de mandioca, era uma iguaria consumida com regularidade apenas na região Nordeste Foto: Kuca Moraes/ Creative Commons

Ultimamente, com o aumento dos adeptos a uma alimentação balanceada e às atividades físicas, a tapioca se tornou um dos principais aliados dos indivíduos que partem em busca de uma vida mais saudável. O alimento fornece grande carga energética e de fibras, podendo substituir itens já consagrados na mesa do brasileiro, como os pães.

Até pouco tempo, o alimento, produzido a partir da goma de mandioca, era uma iguaria consumida com regularidade apenas na região Nordeste. Entretanto, nos últimos anos, a tapioca passou a ser amplamente consumida e hoje pode ser encontrada em praticamente qualquer mercado do País.

Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, a nutricionista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Anita Sachs, afirma que a principal característica da tapioca é a presença de fibras, nutrientes pouco consumidos pelos brasileiros. “Por ter essa grande quantidade, é um alimento que sacia o organismo e auxilia o trato digestório. Outra vantagem é que ela impede o acúmulo de gordura nas artérias, diminuindo os níveis de colesterol”, informa.

Entretanto, a especialista alerta que a quantidade de tapioca a ser ingerida deve ser observada. “Devemos lembrar que é um alimento extremamente calórico. Por isso, sempre digo que a porção ideal deve ser de 100 gramas (duas colheres de sopa), o que fornece ao organismo entre 300 kcal e 350 kcal”. Por conter tais níveis energéticos, é muito indicada para quem pratica exercícios físicos com regularidade.

No preparo, outro ponto importante levantado por Anita é a escolha do recheio. “Recomendo que a tapioca seja feita com folhas e tomate, por exemplo. Também é possível colocar um pouco de peixe ou frango desfiado sem problema”, sugere.

Outra receita muito indicada pelos nutricionistas é a tapioca com geleia. Porém, é importante observar que a opção escolhida contenha quantidades pequenas de açúcar. “Para quem precisa controlar o peso, indico a geleia dietética ou aquelas que não contêm adição do açúcar. Junto ao doce, para acompanhar, um pedaço pequeno de queijo vai bem”, garante a especialista.