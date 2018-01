Sucos apresentam variedade no sabor e atendem às necessidades do corpo

Resista à tentação do refrigerante e de outros gasosos. Para acompanhar as refeições e os lanches, os sucos são a pedida mais adequada para uma boa alimentação. E eles não saem perdendo em sabor: as misturas de frutas atendem aos mais diversos paladares e conferem todo tipo de benefício. A opção também é válida para quem não tem costume de consumir frutas no dia a dia, uma vez que para um copo com 200 ml são utilizadas várias unidades.

Mas não vale trapacear e inserir os sucos artificiais no cardápio. De acordo com a nutricionista Gabriella Manfroi, os naturais contêm minerais, oligoelementos, vitaminas e ainda servem como fontes de antioxidantes. Os processados, por sua vez, podem apresentar conservantes, aditivos, aromatizantes e corantes prejudiciais à saúde, além de muito açúcar ou adoçante na composição. Quanto às calorias do suco natural, não há com que se preocupar - Gabriella explica que, adequado à dieta, o suco não contribui para o ganho de peso, apesar de ser feito com várias frutas. Professora do Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa, Josefina Bressan cita como exemplo o suco de maçã, onde os efeitos são outros que não calóricos. "Vai ter uma quantidade de fibras solúveis e insolúveis de valor nutricional incrível", esclarece.

Para não perder as propriedades das frutas, o suco deve ser consumido logo após o preparo. O tempo que a bebida mantém seus nutrientes varia de acordo com a cor do frasco de vidro, o material no qual é mantido e a exposição à luz. Josefina conta que um suco de laranja exposto ao sol e em vidro claro, por exemplo, precisa ser consumido em no máximo duas horas, para que a vitamina C se mantenha preservada. Já Gabriella indica que o mais adequado para quem não vai tomá-lo imediatamente é armazenar em uma jarra com tampa e sob refrigeração.

Os cuidados de armazenamento das frutas antes de fazer o suco, aliás, também são pontos importantes. Frutas, legumes e verduras utilizados com casca, segundo Gabriella, devem ser adequadamente higienizados, enquanto os outros necessitam apenas ser lavados em água corrente. Eles só devem ser descascados no momento do preparo. "Alimentos frescos não devem ser armazenados por muito tempo. Conservá-los sob refrigeração e ou congelamento ajudam a preservar os nutrientes, porém as frutas cítricas devem estar em temperatura ambiente. Já o abacate, quando maduro, deve ser usado imediatamente", recomenda a nutricionista.

Misturas. Acrescentados ao suco, outros alimentos ajudam a reforçar os benefícios. Inspire-se nos exemplos das nutricionistas: couve, hortelã, ervas aromáticas, funcho, salsinha, cebolinha, manjericão, cenoura, sementes (como chia e linhaça) e oleaginosas, como as castanhas. Eles conferem ferro, vitaminas e minerais, enriquecendo o valor nutricional. "Ainda são fontes das chamadas gorduras saudáveis", acrescenta Gabriella. Ela ressalta, porém, que alguns dos elementos podem tornar a bebida mais calórica, então prevalece o bom senso na hora de selecionar o produto e a quantidade.

O maior potencial do suco, porém, está nas misturas. Elas podem ser adaptadas de acordo com as necessidades e carências nutricionais de cada um. "Diferentes combinações oferecem diferentes benefícios. Assim como os sucos desintoxicantes auxiliam na eliminação de toxinas, os energizantes ajudam a combater a fadiga, enquanto os calmantes possuem propriedades tranquilizantes e são boas opções para a hora de dormir. Já os sucos digestivos podem aliviar os desconfortos gástrico. Os fortificantes, ótimos para o sistema imune, ajudam no combate aos radicais livres, vírus e bactérias", exemplifica Gabriella.

A nutricionista dá a dica de suco com propriedades digestivas. Misture três peras grandes e maduras e uma papaia cortadas em pedaços grandes com uma fatia de gengibre descascado e cortado com 3 cm. Passe os ingredientes na centrífuga ou utilize o liquidificador. As frutas frescas e os vegetais crus contêm enzimas que facilitam a digestão. A pera possui pectina, uma fibra solúvel que ajuda a melhorar o trânsito intestinal, enquanto a papaia é rica em fibras e enzimas que estimulam a digestão, além de ser uma importante fonte de vitamina C. A raiz do gengibre, por sua vez, é utilizada no tratamento de desconfortos estomacais, além de ser indicada na prevenção ou tratamento de náuseas e vômitos - não bastasse, ainda possui propriedades antiinflamatórias.

Josefina Bressan indica a laranja com cenoura, que considera a mistura perfeita, pela vitamina C e naringina da laranja, que dão um "efeito antioxidante fantástico." O betacaroteno, provitamina A, presente na cenoura, age na capacidade visual. Outra opção mais frequente de ser encontrada é o suco de abacaxi com hortelã, que também pode ser substituído por salsa.