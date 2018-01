Suco de laranja melhora a qualidade da dieta, indica pesquisa

Suco de laranja traz benefícios quando incluído em dietas para perda de peso. Foto: Pixabay

Considerado por muitos um vilão das dietas de emagrecimento, o suco de laranja sempre foi ‘mal-interpretado’. Pelo menos é o que indica um estudo recente realizado na Universidade Estadual Paulista (Unesp) Araraquara, financiado pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos e publicado na revista científica internacional Nutrition.

As pesquisadoras Carolina Ribeiro e Thais Cesar colocaram as propriedades do suco à prova acompanhando a dieta de 78 indivíduos obesos, com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 40, e com características biológicas similares.

Os participantes foram divididos em dois grupos: um deles tomou dois copos de suco de laranja integral por dia durante 12 semanas, enquanto o outro ingeriu, em vez da bebida, duas porções (com valor calórico equivalente ao do copo de suco) de alimentos não-cítricos, como bananas, iogurte, biscoitos e salgados, pelo mesmo período. Tanto os copos de suco quanto os alimentos ‘equivalentes’ foram ingeridos como lanche da manhã e da tarde.

Cada pessoa teve sua dieta adaptada individualmente, mas todos os participantes foram orientados a consumir aproximadamente 2 mil calorias por dia.

A média de perda de peso dos participantes foi igual nos dois grupos: seis quilos em 12 semanas. No entanto, os que tomaram os dois copos de suco de laranja integral – ou seja, feito 100% de laranja – por dia tiveram alguns benefícios extras para a saúde. Para essas pessoas, a redução dos níveis de glicose, insulina, triglicerídeos, colesterol total e colesterol ‘ruim’ (o Lipoproteína de baixa densidade – LDL) foi maior.

Além disso, o grupo do suco ainda teve os benefícios já conhecidos, como aumento na ingestão de vitamina C, de folato e de flavonoides cítricos, que promovem maior atividade anti-inflamatória e antioxidante no sangue.

Thais Cesar, professora de Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp Araraquara e doutora em Ciência de Alimentos e Nutrição Experimental, defende que os resultados ajudam a acabar com o mito de que o suco de laranja é proibido para quem quer emagrecer. “Tire outras coisas da dieta: carboidratos simples, doces, produtos processados. Mas não tire frutas. Elas são alimentos muito rico em nutrientes. A laranja tem açúcar, sim, mas tem muitas vitaminas, sais minerais e compostos bioativos que fazem bem para a saúde.”

A especialista indica que um copo de suco por dia já pode trazer benefícios para a dieta, e que o limite deve ser de três copos.

Confira os principais benefícios do suco de laranja na dieta: