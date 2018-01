Sorvete Naked: picolés de fruta ajudam a manter a boa alimentação

Produtos estão à venda em pontos físicos e pelo e-commerce Foto: Reprodução/ Instagram

Uma das grandes dificuldade em fazer uma reeducação alimentar é tirar os doces da rotina e optar por sobremesas mais saudáveis. Foi baseado nessa experiência que dois amigos criaram os sorvetes Naked, feitos de pedaços de frutas, água de coco e mais nada.

"Brincamos entre nós que, quando criamos o produto, se desse para chamar de outra coisa que não sorvete, nós chamaríamos. Sorvete, na cabeça das pessoas, é doce, um vilão da nutrição e da boa alimentação", explica Rafael Cipolla, cocriador da marca.

A ideia dele e do amigo, Thiago Godoy, surgiu quando estavam na praia e alguém próximo comprou um picolé de frutas, com o argumento de que era mais saudável. Ao olhar os ingredientes, eles não eram nada bons: muito açúcar e outros aditivos artificiais.

Esse foi o ponto que fez a dupla pensar em um picolé que é, na verdade, "uma nova maneira de comer fruta", afirma Cipolla. "Nosso produto é livre de qualquer ingrediente artificial ou qualquer tipo de açúcar ou adoçante, mas é uma alternativa fácil".

Apesar de os picolés não serem o que se imagina ao ouvir "sorvete", o nome também é um atrativo, um apelo. "Você desperta o desejo do tema doce, mas com calorias superbaixas, vitaminas e nutrientes", diz o cocriador.

A facilidade do produto, na opinião de Rafael, se dá especialmente porque a venda por e-commerce é em forma de kits: eles se tornam um suporte para alimentação saudável no dia a dia. "Por que as pessoas comprariam dez picolés pela internet? O pedido em volume é justamente para pessoas que precisam ter alternativas ao longo do dia", argumenta. "Ele vira um aliado do nutricionista e faz com que as pessoas tenham facilidade em substituir um chocolate".

Sabores disponíveis dependem da sazonalidade das frutas Foto: Reprodução/ Instagram

No site, há kits prontos, mas também é possível escolher quais sabores virão no isopor que chega a casa de quem encomenda. As entregas são feitas na cidade de São Paulo, mas há também, pontos de venda por todo o Estado.

O negócio de Rafael e Thiago tem crescido muito desde que começaram, em janeiro de 2015. No final do último ano, eles terceirizaram a produção e aumentaram o volume de vendas. Um dos motivos para a boa divulgação da marca é o design dos sorvetes Naked e toda identidade visual.

Rafael é designer, enquanto Thiago trabalhava no mercado de propaganda. Os dois se aproveitam da criatividade e da experiência na área para divulgar a marca nas redes sociais.

Os sabores são sazonais, ou seja, só há aquela fruta quanto é época dela. Os sorvetes tem validade 90 dias, mas eles ainda realizam testes para alongar esse prazo, e foram desenvolvimentos com ajuda de agrônomos, para entender questões técnicas em relação às frutas.

O sorvete menos calórico é o de melancia detox, que tem 17 kcal. O sabor com mais calorias é o de coco com mel, que tem 125.

"É um produto extremamente sincero, uma proposta super-honesta", diz o criador do sorvete Naked.