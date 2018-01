Seus hábitos saudáveis estão consumindo as receitas do setor de alimentos industrializados

As estratégias usadas por algumas das maiores companhias de alimentos industrializados nos Estados Unidos parecem ir na direção contrária à da vida útil dos seus produtos.

Recentemente a Kraft Foods anunciou uma queda de 62% nos lucros de 2014, resultados que levaram o diretor executivo John T. Cahill a qualificar o ano como "difícil e desapontador" para a empresa proprietária das marcas Jell-O e Oscar Mayer.

A Kellog Company, que também divulgou seus resultados recentemente, anunciou uma queda de 2% nas suas vendas em 2014, com um declínio ainda mais acentuado na sua divisão da América do Norte. A empresa reduziu suas perspectivas de crescimento de receita a longo prazo.

A ConAgra Foods, cujas marcas abrangem a Chef Boyardee e Swiss Miss, também reduziu sua previsão de lucros.

Estas empresas enfrentaram ventos contrários recentemente, incluindo um dólar mais forte, que tornou seus produtos mais caros no exterior, além dos altos preços do queijo e da carne de vaca. Mas são desafios temporários que seguramente já foram confrontados antes. Portanto, o problema na verdade é muito mais complicado e duradouro: o fato é que os hábitos alimentares estão mudando e essas empresas vêm tendo muita dificuldade para se adaptarem.

Mudanças no café da manhã. A Kellog, por exemplo, registrou uma queda de 6,7% nas vendas em 2014 na categoria "alimentos matinais", que inclui cereais como o Corn Flakes e o Raisin Bran. E as dificuldades neste segmento não são novas. Há anos, as vendas têm sido fracas e esta foi uma das razões que levaram a empresa a anunciar em 2013 planos de demissão de 17% da sua mão de obra global.

Pense o quanto a rotina do café da manhã mudou. As pessoas procuram cada vez mais novas opções de alimentos que podem ser ingeridos quando estão em trânsito, como barras de granola ou o iogurte grego. E as cadeias de fast-food também estão de olho no dinheiro da primeira refeição do dia. O McDonald's procura atraí-lo com café grátis e cadeias como a Taco Bell entram na disputa pelo café da manhã.

Dietas também mudaram. O modo de encarar nossa cintura também mudou, o que pode ser observado especialmente na trajetória da marca Special K da Kellog´s. O cereal destinado às pessoas que fazem regime chegou às prateleiras há décadas e decolou numa era em que contar calorias era rotina. A Kellog´s expandiu o Special K, para incluir barras e biscoitos salgados.

Mas as dietas mais recentes exigem baixo teor de carboidratos e muita proteína, o que fica difícil no caso do Special K que, não obstante as "11 vitaminas e minerais essenciais" , contém arroz, trigo e açúcar como ingredientes básicos. A companhia informou que as vendas em queda dos produtos Special K contribuíram para a redução das suas receitas neste trimestre.

A Kraft vem tendo algum sucesso na adaptação às recentes dietas da moda, com produtos como o P3 Portable Protein Pack, um combo de carne, queijo e nozes comercializado para jovens da geração Y. A companhia diz que o produto contribuiu para melhorar as vendas na categoria de alimentos refrigerados.

Mas as vendas da Kraft na sua divisão de alimentos e sobremesas, que incluem marcas como o Kraft Mac& Cheese e Velveeta, registraram queda de 6% no quarto trimestre. De acordo com a companhia, o declínio reflete "mudanças nas preferências no consumidor", uma referência aos inúmeros estudos mostrando que os jovens estão preferindo alimentos frescos e estão mais preocupados do que as gerações anteriores em saber de onde vem o que comem. Em outras palavras, os mais jovens estão em busca de alimentos que possam comer a caminho do trabalho ou da escola que não seja queijo ou noodles embrulhados em plástico, preferindo saladas preparadas com produtos frescos.

A preferência por produtos frescos também explica os problemas vividos pela marca Chef Boyarde da ConAgra, especialista em massas em lata e a sua linha Healthy Choice de refeições congeladas. Mas a fragilidade destas duas marcas não foi o que levou a companhia a reduzir sua previsão de lucros. A razão foi a baixa lucratividade das operações com marcas privadas, responsáveis pela manufatura de pastas, sanduíches e outros produtos para diversas redes varejistas. Segundo a companhia, os lucros desta divisão devem ser menores em parte por causa das suas próprias "falhas de execução", e também porque a concorrência tem sido feroz.

Os produtos de marca própria não são mais vistos como produtos que não são de primeira linha para pessoas com orçamento restrito. Muitos consumidores agora compram esses produtos. De acordo com estudo da empresa Nielsen, 71% dos consumidores em todo o mundo consideram que a qualidade das marcas próprias vem melhorando. Por isto a concorrência para produzir esses produtos tem se intensificado.

Ver Galeria 10 10 imagens







Café Acusado de provocar gastrite e levar ao vício de cafeína injustamente: ingerir a bebida só pode virar um problema quando se ultrapassam quatro xícaras diárias. Além disso, o que pode viciar não é bem a cafeína, mas o açúcar que vai para adoçar o café! Quando tomado puro, pode prevenir doenças do coração e aumentar a capacidade de se concentrar, de acordo com a presidente da ABNE

Foto: Jen/ Creative Commons

Café Uma revisão científica divulgada pela Sociedade Geriátrica do Japão, em 2013, sugere que 720 ml de café ao dia poderia diminuir o risco de Doença de Parkinson. "Quando for consumir aquele cafezinho, é preferível que seja o feito na hora pois todos os oxidantes essenciais ainda estarão presentes. Após algum tempo de passado, as propriedades benéficas se reduzem", aconselha Andrea Zaccaro.

Foto: Mike Bitzenhofer/ Creative Commons

Ovo No ovo, o principal malefício sempre foi associado ao colesterol contido no alimento, especialmente na gema. No entanto, análise publicada em 2013 no British Medical Journal concluiu que, apesar de o ovo conter colesterol em sua composição (em média 178 mg por unidade), ele pouco interfere na concentração deste no sangue.

Foto: Daniel Novta/ Creative Commons

Ovo Também vale destacar que o ovo é um alimento interessante sob o ponto de vista nutricional, fonte de vitaminas e minerais, com destaque para A, D e do complexo B. A clara é fonte de albumina, uma proteína de alto valor biológico e a gema contém antioxidantes relacionados à saúde dos olhos e dos neurônios.

Foto: S-G/ Creative Commons

Chocolate A nutricionista explica que o chocolate é feito de um ingrediente natural, que é o cacau. Por isso, contém antioxidantes e flavonoides que ajudam a retardar o envelhecimento, regular a pressão arterial e prevenir a aterosclerose, além de parecer desempenhar papel positivo na inflamação.

Foto: Lee McCoy/ Creative Commons

Chocolate Mas, não é qualquer chocolate que é bom. Se tiver muito açúcar, descarte. "A OMS recomenda até 25 g de açúcar por dia. Então, é bom ficar atento para não ultrapassar essa quantidade", alerta Andrea Zaccaro. O ideal é que os chocolates contenham porcentagem de cacau acima de 60% para que possam oferecer uma maior concentração de propriedades benéficas que provêm diretamente do cacau.

Foto: Russellstreet/ Creative Commons

Manteiga Apenas as gorduras insaturadas, como aquelas presentes no azeite, eram tidas como boas ao organismo. No entanto, a manteiga foi considerada mais nutritiva que a margarina (feita com gordura vegetal). Os franceses, por exemplo, têm tradicionalmente uma alimentação rica em gorduras saturadas e as menores taxas de problemas cardíacos em comparação a outros países.

Foto: Mike Haller/ Creative Commons

Manteiga "Isso se deve a uma alimentação balanceada, famosa dentro da cozinha francesa. O segredo é não errar na mão, e evitar comer quantidades exageradas de carne e gorduras saturadas", lembra a nutricionista. Apesar do alto valor calórico, a manteiga facilita a produção de leptina, hormônio que controla a manifestação da fome.

Foto: David Masters/ Creative Commons

Cerveja Quando consumida moderadamente e dentro de um o estilo de vida saudável, a bebida não causa a famosa "barriguinha de cerveja". Isso é o que mostra o estudo Antropometric Indicators of Nutricional Status and Beer Consumption, conduzido pela pesquisadora Dra. Corina-Aurelia Zugravu, em 2014.

Foto: Alan Levine/ Creative Commons

Cerveja "A cerveja é uma bebida fermentada, e, assim como o vinho, preserva algumas propriedades nutricionais como antioxidantes, além de possuir vitaminas do complexo B – esses benefícios vêm dos ingredientes naturais da bebida como cevada, lúpulo e leveduras. O que realmente causa a barriguinha são os acompanhamentos bem calóricos que gostamos de ingerir junto a ela, e, claro, a falta de exercícios físicos", esclarece Andrea Zaccaro.

Foto: Quinn Dombrowski/ Creative Commons

Tradução de Terezinha Martino