Selfies podem ser prejudiciais para sua saúde; entenda

Médicos têm alertado há anos que o uso errado da tecnologia pode afetar nosso corpo Foto: Pixabay

A mais recente enfermidade adquiriu notoriedade graças aos problemas enfrentados pela apresentadora do programa Today, Hoda Kotb, que recentemente disse à revista Elle que segundo sua médica a dor de cotovelo que estava sentindo provinha da sua mania de selfies - ou mais especificamente, o fato de apertar com muita força sua mão toda vez que tirava uma foto.

Parece ridículo, mas esse tipo de dano físico não é nada novo, diz Mary Ann Wilmarth, médica fisioterapeuta e porta-voz da American Physical Therapy Association.

O "selfie elbow" (dor de cotovelo provocado pelas selfies) é similar ao "tennis elbow" ou o "golfer's elbow", é uma inflamação dos tendões do cotovelo que se estende da mão até o cotovelo. A inflamação provocada pelas selfies, disse a médica, ocorre porque a pessoa estende o braço e ao mesmo tempo aperta muito a mão ao segurar o telefone - algo que o corpo simplesmente não foi projetado para fazer com frequência.

Médicos têm alertado há anos que o uso errado da tecnologia pode afetar nosso corpo. Os computadores e smartphones às vezes nos colocam em posições que não são naturais e por longos períodos de tempo. Isto pode levar a problemas físicos graves - particularmente quando o indivíduo fica curvado sobre o monitor e teclado e não se exercita e nem alonga o corpo para neutralizar aqueles efeitos. Falo mais por experiência: tive de recorrer a um fisioterapeuta há alguns anos quando minha mão começou a perder sensibilidade (estava com 29 anos) por causa do modo como me sentava enquanto digitava.

Como no caso das selfies, não é apenas com a mão usada para tirar a foto que você deve se preocupar. Segundo a médica muitos problemas de mão e braço se originam da tensão no pescoço e nos ombros também.

A tensão nos braços pode ser exacerbada pelo fato de que nossos braços raramente repousam muito quando estamos no telefone. As pessoas não pensam no fato de que simples movimentos como segurar o telefone ou tirar selfies podem causar tensão, assim não alongam nem procuram fortalecer seus braços e músculos do ombro. É também muito fácil ignorar todas aquelas pequenas pontadas ou pensar em todos os pequenos movimentos que podem ser prejudiciais.

Felizmente é fácil tratar esse tipo de dano físico com repouso, gelo e exercícios de rotação de pulsos e ombros. Na verdade há inúmeras formas de alongamento e exercícios que você deve fazer para evitar que os músculos se cansem devido à digitação e outras atividades de tecnologia. Wilmarth diz que exercícios simples como esticar na sua frente e dobrar o pulso suavemente para cima e para baixo - com a palma estendida e o punho bem solto - podem alongar os músculos que necessitam de atenção.

Mas o pau de selfie não vai ajudá-lo no seu problema no cotovelo se continuar estendendo o braço. Segurá-lo com ambas as mãos, disse ela, ajuda, mas na verdade o melhor é simplesmente deixar de tirar tantas selfies.

Importante, na verdade, é reconhecer que quando uma parte do corpo está dolorida, a pessoa deve parar de fazer o que provoca a dor. Se o seu polegar começa a tremer ou a doer quando o coloca numa determinada posição, deixe-o descansar por algum tempo. Se o seu cotovelo doer quando estiver tirando uma selfie, mude de braço, ajuste sua posição ou então pare de fotografar.

Tradução de Terezinha Martino