Saúde bucal: uma lista de alimentos para evitar ou aproveitar

Saúde bucal, um aspecto importante para a saúde do corpo e para o convívio social. Foto: Fabio Motta/Estadão

Já que é com a boca que falamos e interagimos, é fácil perceber a tamanha importância que tem a saúde bucal, seja para a saúde do corpo como um todo, seja para o nosso convívio social. O E+ conversou com a dentista Sandra Kalil, odontopediatra da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) e fizemos duas listas, uma que indica alimentos prejudiciais à saúde bucal, e outra que a favorece.

Cuidado. Mau hálito, boca seca, ácida e gengivite. Muito desses problemas podem estar relacionados à alimentação e hábitos de higiene. Veja quais alimentos são mais prejudiciais e, se fizer questão deles, saiba quais cuidados podem manter a saúde e conciliar o prazer de comer à higiene.

Pão, nosso açúcar de cada dia Quando as enzimas da saliva quebram o amido do pão branco ou integral, bolachas e batatas, todo o carboidrato é transformado em açúcar. E bem, já se sabe que açúcar sem cuidado é quase um sinônimo de cárie. Deu vontade de comer aquele pão fresquinha ou um sanduiche suculento? Sacie o desejo, e não se esqueça da escovação adequada.

Foto: BrunoPoppe/Pagos

Mais álcool, menos saliva. Quando consumidas em excesso, as bebidas alcoólicas reduzem a quantidade de saliva na boca, o que pode contribuir para inflamações bucais crônicas. Quantos menos salivação, maior o risco de ter o tecido gengival afetado e tecidos e suporte dos dentes, deteriorados. Nada contra uma pequena dose diária de vinho, por exemplo, mas é preciso cautela com o esmalte dos dentes.

Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Desidratas e com concentração de açúcar. É fato que as frutas são ótimas para a saúde e o bem-estar. No entanto, quando desidratadas, elas já não têm o equilíbrio entre água, sais minerais, açúcar e demais elementos. Frutas secas têm maior concentração de açúcar, o que leva o corpo a liberar mais ácidos para controle das substâncias na boca. Esse ácido ataca o esmalte dos dentes e, dependendo da intensidade e frequência, pode resultar em cáries.

Foto: Pixabay

Refrigerante, o grande vilão. Cheios de açúcar, gás e corante, os refrigerantes são considerados um banquete para as bactérias. Rodeadas por açúcar, elas encontram um ambiente propício para se reproduzirem, e acabam destruindo o esmalte do dente. Quanto maior a frequência do uso do refrigerante, mais a boca está exposta ao gás, um ácido, e sujeita a destruição da dentina, tecido dentário.

Foto: Pixabay

Pedras de gelo. Aparentemente inofensivas por serem à base de água, as pedras de gelo não são os elementos mais seguros que colocamos em nossa boca. Para os que gostam de mastigar o gelo, saibam que isso pode comprometer o esmalte do dente e enfraquecê-lo. Dependendo da frequência e intensidade de mastigação, há o risco de quebra do dente e deterioração de uma restauração ou prótese. Para os que sofrem de sensibilidade bucal, a pdra de gelo pode ser um problema a mais. Em relação ao metabolismo, alimentos e bebidas super gelados são prejudiciais, já que o corpo gasta tempo e energia para esquentar os alimentos antes de ser efetivamente digerido.

Foto: Pixabay

Doses de café Além de nos deixar mais despertos, o café e o chá preto também costumam marcar território. Isso porque são líquidos ricos em tanino, mesmo elemento presente no vinho, que tende a grudar no esmalte do dente – quem nunca ficou com o sorriso roxo depois de algumas taças de vinho? Como normalmente tomamos café durante o dia e não durante as refeições, não costumamos escovar os dentes após todas as doses de café, e assim deixamos a boca a mercê do tanino. Se o açúcar é um acompanhante fiel da dose de café, recomenda-se mais cuidado e higiene depois de uma xícara do líquido.

Foto: Pixabay

Use a gosto. Agora, se você sofre de mau hálito e procura uma forma simples de reduzir esse incômodo, veja alguns alimentos que podem estimular a salivação e reduzir as bactérias na boca e as placas bacterianas nos dentes. Recomenda-se apenas o cuidado para manter o equilíbrio entre as vitaminas no corpo e reconhecer quando um alimento faz mal ao seu corpo.

E lembre-se, nenhuma mudança na alimentação surtirá grandes efeitos se não for acompanhada por uma boa e frequente escovação de dentes, ingestão de água, e claro, zero roedura de unhas.