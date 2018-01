Saladas no pote são solução para quem quer manter uma alimentação saudável

Ter uma alimentação saudável é muito importante, mas esse hábito pode ser prejudicado pela correria cotidiana, quando os alimentos industrializados substituem a comida de verdade. Para suprir a necessidade de quem quer continuar se alimentando bem, uma das opções são as saladas no pote.

A nutricionista Lívia Nogueira, do Oba Hortifruti, explica a praticidade da tendência: "como o dia é muito corrido, é normal não ter tempo para fazer a refeição, e como a salada já está no pote e você pode comer nele mesmo, é mais fácil. A pessoa pode preparar em um domingo salada para a semana toda".

As saladas no pote podem substituir a marmita e são mais práticas por não precisarem esquentar Foto: Divulgação

Os ingredientes que são colocados no pote variam de acordo com o gosto da pessoa, mas Lívia indica folhas, tomate, grão de bico, broto de feijão, cenoura, tomatinho cereja e outros. A nutricionista alerta que é bom evitar colocar frutas que têm muita água, como melancia e abacaxi, o que faz com que a salada estrague mais rápido. Na geladeira, as saladas duram até cinco dias, a não ser as que têm mais grãos, que duram três dias.

Existe também uma ordem certa de montar a salada: no fundo do pote, deve estar o molho. assim, quando ela for colocada em um prato, fica por cima. Em seguida, os alimentos mais pesados, dessa forma, eles não amassam as folhas, que são colocada no topo.

"É muito importante ter cuidado com a higienização, lavar folha a folha, deixar na solução clorada por 15 minutos, depois enxaguar e deixa ficar bem sequinha, para não ter água no pote, assim, o alimento dura mais tempo", instrui a nutricionista. Além disso, é preciso higienizar bem os potes.

Quem não quiser preparar o pote em casa tem a opção de pedir a salada Foto: Divulgação

Além da possibilidade de fazer em casa, há empresas que fazem as refeições no pote e entregam. Curiosa pela nova moda, a estudante Mariana Branco, 22 anos, resolveu experimentar e gostou da praticidade da salada. "Ela é extremamente prática, dá para levar para qualquer lugar e, por ela ser gelada, você pode comer no carro ou em lugares que não tem como esquentar a comida! Fora que é muito gostosa e é possível variar os ingredientes sempre, assim não enjoa", conta.

A estudante de farmácia Joana Wosgrau Camara, 25 anos, tem seu próprio empreendimento de saladas no pote, em Florianópolis. Com a moda crescendo, ela fala que as vendas aumentaram mais de 200% desde novembro do último ano.

Causa magra O blog Vigilante da Causa Magra entrevistou dois nutricionistas para indicar alimentos que não devem faltar à mesa de quem quer ter uma vida saudável em 2016. A primeira lista é de Ana Gonçalvez, coordenadora dos cursos de Nutrição e Gastronomia do IBMR, que em primeiro lugar indicou a água: "Substância fundamental para a manutenção da vida. Com propriedade solvente, transporta nutrientes, auxilia na eliminação de substancias tóxicas, compõe o sangue, regula a temperatura do corpo e facilita reações químicas. A água é obtida também pela ingestão de alimentos. Quantidade recomendada de oito copos ao dia ou 1ml para cada Kcal ingerida"

Foto: AFP

Causa magra Vinho Tinto, Branco ou Suco de Uva: "Têm potenciais antioxidantes que atuam na proteção das estruturas celulares contra as reações de peroxidação lipídica, devido ao seu alto conteúdo fenólico. Diversos antioxidantes contêm catequina, epicatequina, resveratrol e proantocianidinas. O efeito dessas substâncias se deve à varredura dos radicais livres e à inibição da oxidação das gorduras e da agregação plaquetária, além do efeito de relaxamento dos vasos. Quantidade recomendada de dois copos de suco de uva ou uma taça 150 ml de vinho ao dia"

Foto: Reuters

Causa magra Chá: "Camomila, erva-doce, erva-cidreira e Hibisco possuem fitoquímicos com ação anti-inflamatória da mucosa gástrica e protegem contra a oxidação de LDL-colesterol. Apresentam relação inversa entre consumo de catequinas e o risco de doenças cardiovasculares.

Quantidade recomendada e quatro a seis xícaras ao dia

Foto: Nicky Loh/Reuters

Causa magra Frutas oleaginosas e sementes: "Castanha do Pará, amêndoas, avelãs, nozes, sementes de girassol, abóbora e linhaça fornecem gorduras monoinsaturadas, com fonte de antioxidante fenólico - resveratrol - na semente e na casca e têm ação anti-inflamatória, além de reduzir o colesterol. Contêm minerais como selênio, manganês e magnésio, que ajudam a reduzir o colesterol, auxiliando também na prevenção das doenças coronarianas. Um aminoácido encontrado nesses alimentos é a arginina. Ela previne doenças cardiovasculares, reduzindo a agregação plaquetária e dilatando os vasos sanguíneos, pela liberação do óxido nítrico. Quantidade recomendada de duas unidades por dia"

Foto: Denise Andrade/Estadão

Causa magra Hortaliças Brássicas: "Brócolis, couve flor, couve manteiga, couve de Bruxelas, agrião, rabanete, repolho, mostarda e rúcula contêm compostos que auxiliam na eliminação de toxinas e na prevenção de doenças como câncer. Quantidade recomendada de uma porção diariamente"

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Causa magra Frutas vermelhas: "Uvas, cerejas, mirtilo, amora, açaí são ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. Quantidade recomendada de uma porção diariamente"

Foto: Michael Urban/AFP

Causa magra Gengibre: "É rico em fitoquímicos, com ação anti-inflamatória, nas doenças músculo-esqueléticas, incluindo o reumatismo e depressão.Quantidade recomendada: um pedaço pequeno diariamente"

Foto: Walter Costa/Estadão

Causa magra Sucos detoxificantes/Verde: "Sucos detoxificantes têm propriedades antioxidantes, que favorecem o trânsito intestinal e ajudam na sensação de saciedade; são termogênicos e diuréticos. Seus compostos bioativos agem no organismo prevenindo ou amenizando o aparecimento de doenças crônicas, por meio da ação dos antioxidantes - que evitam a formação de radicais livres que levam ao envelhecimento e morte precoce de nossas células. Recomenda-se um copo duplo em jejum diariamente"

Foto: Divulgação

Causa magra Daniel Costa, de Brasília, começou a lista dele com pó de linhaça: "Também denominado de Lignanasuas. Suas propriedades mais importantes são: A) Modulação da enzima 5-alfa-redutase, esta atua na testosterona convertendo-a em 5 dihidroxitestosterona (5-DHT) a qual possui porte atração pelas células prostáticas contribuindo para hiperplasia prostática (aumento da próstata). B) Modulação da enzima aromatase - esta converte a testosterona em estrógenos. C) Modulação da enzima tirosina quinase - esta é precursora das mitoses celulares inadequadas favorecendo processos de angiogenesis (câncer)"

Foto: Felipe Rau/Estadão

Causa magra Uva: "Rica em resveratrol, antioxidante mais estudado e que ajuda a combater os processos de aterogenese por inibir o LDL oxidado"

Foto: Reuters

Causa magra Maçã: "Aumenta a produção do ácido salicílico, que possui propriedades antiagregantes. É rica em polifenois, que funcionam como antioxidantes na modulação das gorduras, principalmente evitando a oxidação do colesterol além de modular os processos inflamatórios"

Foto: Jacky Naegelen/Reuters

Causa magra Alho: "Rico em alicina. Tem potente ação antibiótica, o que protege o organismo contra processos infecciosos por bactérias e fungos"

Foto: The Garlic Farm/Divulgação

Causa magra Açai: "Fruta com maior potencial antioxidante contra o ânio superóxido (potente vasoconstritor do endotélio). Contém 1614 unidades de SOD (super oxido desmutase - potente antioxidante) por grama de alimento"

Foto: Fernando Bizerra Jr./EFE

Causa magra Inhame: "Um estudo (Estrogenic effect of yam ingestion in healthy postmenopausal Women, 2005) provou que o consumo de 390 g/dia (uma colher grande de servir no almoço e outra no jantar) por 30 dias em mulheres na pós-menopausa resultou em um aumento de 26% nos níveis de estrona, 27% nos níveis de estradiol e 9,5% nos níveis de SHBG (proteína transportadora de hormônios sexuais). Obsbervou-se uma redução de 37% estrógeno ruim (16-alfa-hidroxiestrona, que favorece câncer de mama)"

Foto: Felipe Rau/Estadão

Causa magra Salmão: "Rico em omega 3, gordura polinssaturada que possui diversas propriedades benéficas para o organismo: modulação das respostas inflamatórias pois inibe as prostaglandinas E2 ação inflamatória) e aumenta prostaglandinas E3 (ação antinflamatoria) ação vasodilatadora, o que ajuda a combater a hipertensão arterial evita a agregação plaquetária nas artérias"

Foto: Roberto Seba/Estadão

Causa magra Brócolis: "Um estudo (Study of multiple biomarkes for metabolismo and oxidative stress after one-week intake of broccoli sprouts 2004) mostrou que o consumo de 100 g/dia de brócolis por 1 semana reduz significativamente o estresse oxidativo por reduzir os níveis urinários de 8OHdG - produto do dano oxidativo ao DNA que esta relacionado ao câncer de cólon, mama, reto e próstata"

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Causa magra Castanha do Pará: "Rica em selênio, que é fundamental para produção de Glutationa, potente antioxidante produzido em nosso organismo e que atua combatendo radicais livres e prevenindo diversos tipos de câncer. Selênio é fundamental ainda para conversão do hormônio T4 em T3, este último é o hormônio mais ativo produzido pela glândula tireoide. A má funcionalidade da glândula está relacionada à diminuição do metabolismo basal, que favorece o aumento de peso por acumulo de gordura"

Foto: Felipe Rau/Estadão

Causa magra Farelo de aveia ou grão de chia: "Ricos em pectina, uma fibra solúvel capaz de melhorar o transporte e a passagem do bolo alimentar pelo trato gastrintestinal favorecendo uma melhora na absorção dos alimentos pelo sistema digestivo, além de contribuir para a eliminação dos elementos tóxicos presentes nos alimentos industrializados. Eles ainda têm ação anti-constipação, diminuição da absorção do colesterol presente nos alimentos pelo sistema digestivo. Combatem hemorróidas e controlam a velocidade de açúcar dos alimentos no sangue favorecendo o controle do hormônio insulina". Leia mais aqui

Foto: Ivan Dias/Estadão

Formada em geografia, Joana trabalhou com engenharia ambiental e em farmácia, mas foi na produção de saladas em pote que ela se encontrou. "Quando consegui juntar as duas áreas, foi uma realização muito grande", diz a empreendedora. As saladas que Joana vende custam entre R$ 14 e R$ 16.

A salada pode substituir uma refeição, desde que tenha os ingredientes certos. Mariana, que as compra para trocar as marmitas do dia a dia, acha que elas sustentam bem. Quando produz os potes, Joana toma cuidado para que as necessidades nutricionais sejam cumpridas, como colocar fontes de proteína na salada.

Para quem quer testar a experiência em casa, Lívia indica uma receita fácil: molho vinagrete embaixo, tomate, cenoura em cubos, vagem cozida, frango desfiado, broto de feijão cozido, alface e, por cima, cenoura ralada.