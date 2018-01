Saiba quais devem ser os principais cuidados com a saúde na praia

A primeira dica para aproveitar a praia é não 'torrar' no sol. Portanto, evite ficar exposto das 10h às 16h no horário de verão e das 9h às 15h no horário normal Foto: Pixabay

Praia deveria ser sinônimo de descanso, não de preocupação. Por isso, O E+ traz algumas dicas de como cuidar de todo o corpo para evitar estragar a viagem.

Pele. Na praia, o corpo fica mais exposto a diversas doenças que as roupas do dia a dia ajudam a prevenir. O câncer de pele é a principal delas. Portanto, vale lembrar as regras básicas: aplicar protetor solar de fator no mínimo 30 a cada duas horas (ou sempre que entrar na água ou suar), evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h no horário de verão e das 9h às 15h no horário normal.

Mas, além do sol, há outras questões que podem prejudicar a pele na praia. Veja a seguir dicas de como se prevenir:

Ver Galeria 6 6 imagens







Orelhas Você provavelmente já sabe que precisa passar protetor solar. Mas será que faz isso direito? Lábios, orelhas e couro cabeludo costumam ser esquecidos na hora de aplicar a proteção, afirma Clarissa Borges, dermatologista do Instituto Onco-Vida. Esses locais também podem desenvolver câncer de pele e merecem atenção. Nas orelhas, além do protetor solar, vale usar uma barreira física contra o sol, como um chapéu de abas largas. Clarissa afirma que a incidência de câncer de pele nas orelhas é alta nos homens. Ao usar boné, eles esquecem de cobrir o local.

Lábios Nos lábios, Clarissa indica o uso de proteção em bastão ou, como alternativa, um batom com cor. O protetor de rosto ou de corpo também serve, mas pode ter gosto ruim. O cuidado com a proteção solar na área deve ser ainda maior para quem já teve manifestação do vírus do herpes. "A radiação ultravioleta do sol ajuda a baixar a imunidade no local e reativa o vírus para quem já tem", alerta a dermatologista.

Couro cabeludo Não são só os carecas ou quem tem falhas no couro cabeludo que precisam proteger a região. Quem já queimou a linha 'divisória' do cabelo sabe bem como a pele ali é sensível. "Há protetores solares indicados para áreas com grande densidade de pelos ou cabelo. Os sprays espalham com mais facilidade, sem deixar branco", indica a dermatologista.

Pés A praia é um local de livre circulação, então não é fácil controlar a entrada de cães ou outros animais que podem transmitir doenças. O bicho-geográfico, por exemplo, é uma infecção nos pés causada por larvas que costumam estar presentes em fezes de animais. O sintoma mais perceptível é a coceira nos pés, acompanhada de manchas avermelhadas. Clarissa explica que a infecção é comum em crianças, mas precisa ser tratada por um dermatologista.

Micoses Além da conhecida micose nos pés, a infecção pode se manifestar em outras parte do corpo e até no couro cabeludo. Especialmente no verão, muitas pessoas percebem manchas esbranquiçadas após um bronzeado. A dermatologista explica que pode ser a manifestação de uma micose conhecida popularmente como pano branco. O couro cabeludo também pode ficar mais sensível com o calor e manifestar uma infecção que estava 'escondida'. Ela pode ser tratada com xampu sebáceo, segundo a dermatologista, mas é preciso também ter acompanhamento de um profissional. Para prevenir micoses, é importante secar bem o corpo e evitar contato direto com áreas úmidas.

Alimentos que causam manchas O limão é visto como o maior vilão do sol, mas a dermatologista ressalta que perfumes e qualquer alimento ou líquido cítrico pode manchar a pele. O ideal é lavar bem as mãos após o manuseio, mas se houver descuido e você perceber alguma mancha, deve reforçar o protetor solar na área e hidratar constantemente.

Olhos. Água salgada, cloro da piscina e areia são os maiores incômodos aos olhos no verão. Arnaldo Bordon, membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV), explica que as conjuntivites são mais comuns no verão e podem ser de diferentes tipos. As infecciosas são mais perigosas e propensas à transmissão em ambientes com muita gente.

Já aquela irritação nos olhos após contato com produtos químicos da água da piscina ou sal do mar é menos grave, mas nem por isso merece menos atenção. Confira algumas dicas de como manter os olhos saudáveis no verão:

Ver Galeria 4 4 imagens







Proteção solar Enquanto estiver exposto ao sol, é recomendado usar óculos escuros. Eles têm que ser de boa qualidade e ter proteção ultravioleta, reforça o médico. Em horários de radiação mais branda, usar ou não os óculos é mais uma questão de conforto. Bordon afirma que cada pessoa deve respeitar a sensibilidade de seus olhos.

Conjuntivites A primeira recomendação é procurar um médico se os olhos ficarem muito irritados. No entanto, a vermelhidão leve e comum após um banho de mar ou piscina pode ser aliviada com um tipo de colírio não medicamentoso, explica Bordon. "Em primeiro lugar, não recomendamos a automedicação. Mas aqueles colírios conhecidos como lágrimas artificiais - não o soro fisiológico - podem ser utilizados para aliviar os sintomas." Se o incômodo persistir ou quando houver secreção, é preciso procurar um oftalmologista. "Podemos identificar o tipo de conjuntivite e tratá-la corretamente. A bacteriana, por exemplo, causa muitos danos à visão", alerta o profissional.

Lentes de contato Quem usa lentes provavelmente já ouviu dizer que elas devem ficar longe da água. A contaminação das lentes de contato é perigosa e, na piscina e no mar, o risco aumenta. "Há alguns microorganismos que podem causar até úlceras de córnea", diz Bordon. No entanto, ninguém precisa ficar sem enxergar direito ao entrar na piscina ou no mar: é só não abrir os olhos quando mergulhar e lembrar de higienizar bem as lentes todos os dias, com os produtos indicados por seu oftalmologista. Nada de soluções caseiras, reforça o médico.

Contaminação Levar as mãos aos olhos é um grande erro que cometemos no dia a dia, mas que se agrava na praia. "O ambiente é mais contaminado por animais, sujeira, detritos que as pessoas jogam", lembra o especialista. Portanto, lavar as mãos constantemente também é um benefício aos olhos. Outro motivo de alerta é a areia. Se ela entrar nos olhos, não tente tirar com as mãos. É preciso lavá-los bem com água filtrada ou mineral – não do mar.

Partes íntimas. Calor, umidade e areia são uma péssima combinação para o biquíni, sunga ou calção de banho. A ginecologista Mariana Maldonado dá dicas de como manter a área íntima protegida na praia:

Ver Galeria 3 3 imagens







Roupas de banho A ginecologista Mariana Maldonado explica que as roupas de banho devem ser tratadas como roupas íntimas. Assim que possível, tire a roupa de banho molhada e lave-a para evitar infecções e inflamações. "O ideal é sempre lavar com sabão neutro, adequado ao tecido, e sempre deixar secando em lugares arejados – se tiver sol, melhor ainda", explica a especialista.

Protetores íntimos O hábito de usar protetores íntimos femininos não é saudável, explica Mariana, poque pode causar abafamento na região íntima e até alergias. No entanto, se a mulher precisar usá-los eventualmente, não há problema. Para se sentir mais confortável em uma viagem ou resolver 'emergências' em banheiros públicos, a ginecologista tranquiliza e avisa que não há problemas.

Sabonetes Além dos cuidados para manter a região íntima seca, a higienização merece atenção especial. O sabonete sempre deve ser neutro, sem cheiro ou corantes. Mariana explica ainda que não se deve sentar diretamente na areia, para evitar infecções ou inflamações de pele na região.

Ouvidos. Dar um mergulho pode ser refrescante, mas resista à tentação de secar os ouvidos com cotonetes depois. O otorrinolaringologista do hospital CEMA Andy Vicente explica quais são os cuidados com essa parte do corpo: