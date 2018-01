Saiba por que café, ovo, chocolate, manteiga e cerveja derrubaram os tabus da nutrição

No ovo, o principal malefício sempre foi associado ao colesterol contido no alimento, especialmente na gema. No entanto, análise publicada em 2013 no British Medical Journal concluiu que, apesar de o ovo conter colesterol em sua composição (em média 178 mg por unidade), ele pouco interfere na concentração deste no sangue.

Foto: Daniel Novta/ Creative Commons