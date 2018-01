Saiba o que comer e o que evitar durante a gestação

Durante a gravidez também é fundamental praticar exercícios regularmente e ingerir bastante líquidos Foto: Robert Eiserloh/ Creative Commons

A alimentação da mãe tem papel importante na formação e no crescimento do bebê. Se na fase de amamentação, a alimentação da mãe influencia na composição do leite, durante a gestação, ela exerce papel fundamental para a saúde de ambos - mãe e filho.

De acordo com a nutricionista Eveline Duarte, especializada em alimentação durante a gestação e pediátrica, é importante adotar uma dieta rica em nutrientes e seguir com disciplina as recomendações das consultas com o obstetra e com a nutricionista. "Assim, certamente ela estará nutrindo adequadamente seu filho e ganhará o peso adequado em toda a sua gestação, evitando qualquer intercorrência tanto para a mãe quanto para o feto", explica.

A formação e desenvolvimento do bebê é diferente em cada uma das fases da gestação. Por isso, é importante observar os nutrientes necessários em cada fase e conhecer os alimentos que podem fornecer esses nutrientes.

A nutricionista lembra ainda que a grávida não deve pensar que comer por dois, nem achar que essa fase é para comer tudo aquilo que ela sempre quis comer. "A gestante precisa fazer uma alimentação rica em frutas e vegetais, de preferência cozidos - para evitar micro-organismos nocivos à gestação", recomenda.

Durante a gravidez também é fundamental praticar exercícios regularmente e ingerir bastante líquidos durante o dia. "Mas é preciso evitar a ingestão de líquidos junto com as refeições, para que não atrapalhe o processo de digestão e absorção de nutrientes", justifica.

Bebidas alcoólicas estão proibidas nesta fase, assim como alguns alimentos. Confira abaixo: