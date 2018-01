Saiba mais sobre o câncer de próstata

A próstata é responsável por 90% do líquido ejaculado durante o ato sexual, e por isso muito importante para reprodução Foto: Divulgação

Depois do Outubro Rosa (dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama), é chegado o Novembro Azul, período dedicado a alertar os homens sobre o câncer de próstata - o segundo mais comum tipo de câncer entre os homens e o sexto mais comum no mundo.

Embora essa seja uma das modalidades de câncer que mais afetam os homens, uma pesquisa recente divulgada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revelou que 51% dos entrevistados não vão ao urologista. Ou seja, a maioria dos brasileiros nunca realizou exames essenciais para evitar essa doença.

Para quem não sabe ou não entende a importância desse órgão, Ricardo De La Roca, urologista do Hospital Jabaquara, explica que é uma glândula, que só existe no homem, que fica na base da bexiga e é responsável por produzir parte do líquido que forma o sêmen. A próstata é responsável por 90% do líquido ejaculado durante o ato sexual, e por isso muito importante para reprodução.

Alimentação. "Uma dieta seletiva é fundamental para a saúde do aparelho reprodutor", esclarece a nutróloga Alice Amaral.

A especialista explica que o consumo em grande quantidade de carne vermelha, assim como a ingestão de altos níveis de cálcio - adquiridos por meio de laticínios - aumentam significativamente a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. "Por outro lado, há alimentos que têm efeito preventivo", explica.

Veja abaixo quais são os alimentos recomendados por Alice Amaral - e também os que devem ser restringidos - para prevenir o câncer de próstata: