Rico em propriedades terapêuticas, limão ajuda no emagrecimento

Ele pode ter um sabor azedo, mas o limão é mais amigo da nossa saúde do que imaginamos. É o que defende a química e consultora de saúde Conceição Trucom, autora do livro "O poder do limão na cura de doenças". De acordo com a pesquisadora, a fruta é "ácida" só no paladar. "Quando ele está bem acompanhado - frutas, verduras e hortaliças orgânicas -, ele é uma medicina sagrada."

O limão tem um elevado teor de ácido cítrico, o que é uma característica única entre as frutas. Essa substância faz dele um grande bactericida e antibiótico, além de ser um agente alcalinizante de distúrbios de estômago. “Ele tem uma função mineralizante que é muito importante para o nosso sistema imunológico e para nossa desintoxicação”, explica a escritora em entrevista ao programa Rota Saudável da Rádio Estadão.

A fruta também auxilia no processo digestivo e ajuda o fígado a eliminar toxinas do nosso organismo, principalmente após a ingestão de alimentos gordurosos e álcool. “Como elimina toxinas pode ser usado para diminuir a retenção de líquidos e auxiliar no processo de emagrecimento”, conta nutricionista Andrea Galdino Figueiredo, do Hospital Benficência Portuguesa. Segundo a nutricionista, até mesmo a casca do limão traz benefícios. “Ela contém monoterpenos (limoneno, terpinenos, geraniol) que ajudam a combater o entupimento das artérias e propriedades anticancerígenas.”

A vitamina C que é antioxidante e ajuda na eliminação dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce e alguns tipos de câncer, também está presente no limão. “Essa vitamina ajuda na absorção do ferro não-heme, presente em alimentos como feijões e vegetais de coloração verde escuro”, afirma Andrea. Mas vale lembrar que o consumo deve ser moderado para pessoas que têm excesso de ferro no sangue.

Com inserir o limão na sua dieta

Para quem quer colocar a fruta no cardápio, Conceição Trucom recomenda a substituição do vinagre pelo limão. “As pessoas costumam temperar suas saladas com vinagre, mas é muito mais econômico e saudável que elas temperem suas saladas com limão, um pouco de sal e semente de girassol ou de linhaça batida, nem precisa pôr óleo.”

Outra dica para consumir o limão é nos sucos. “Toda vez que você fizer um suco de qualquer fruta, coloque meio limão ou mesmo um inteiro. Ele vai se tornar muito mais funcional, vitalizante e mineralizante”, sugere Conceição. Além disso, no próprio suco de limão podem ser adicionados outros alimentos para agregar propriedades benéficas, como couve e água de coco.