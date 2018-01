Prestar atenção na comida aumenta sensação de saciedade, aponta estudo

Um estudo da Universidade de Surrey, na Inglaterra, divulgado no Journal of Health Psychology, afirma que prestar atenção na comida durante as refeições aumenta a sensação de saciedade e leva a pessoa a comer menos.

A pesquisa contou com a participação de 60 mulheres divididas em três grupos. O primeiro comeu uma barra de cereal sentado e assistindo a um clipe na televisão. O segundo se alimentou andando entre dois pontos predeterminados. Já o terceiro comeu a barra conversando com um amigo em um sofá. Após as atividades, foi oferecido um lanche com chocolates, frutas e legumes.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quem havia consumido a barra de cereal enquanto se exercitava, petiscava mais do que os outros e consumia até cinco vezes mais chocolate.

Quando não se presta atenção na comida, o cérebro não a percebe como deveria Foto: Free Stock Photos

De acordo com o psiquiatra Daniel Barros, do Hospital das Clínicas de São Paulo, em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, quando não se presta atenção na comida, o cérebro não a percebe como deveria e não preenche "a conta da saciedade".

"As pessoas que estavam sentadas, menos distraídas por um clipe no YouTube, prestaram mais atenção no que estavam comendo. É como se o cérebro delas tivesse registrado melhor esse degrau na saciedade." Para o psiquiatra, uma dica é realizar as refeições com calma e atenção à comida, inclusive em quantidades menores. "Quem faz dieta e, é também o ideal, come em intervalos regulares. Nesse intervalo, em que às vezes a gente só come uma fruta, uma barrinha de cereais, mesmo nessa pequena coisa, tem de prestar atenção. É ela que vai poder regular o nosso apetite e não deixar a gente exagerar na hora de uma refeição maior", justifica.

A nutricionista Gabriela Monteiro, do Hospital Sírio-Libanês, diz que sentar-se à mesa com a família é um hábito importante para ser saudável, apesar de raro em cidades como São Paulo. "As pessoas se dedicam mais ao momento com os outros nesse caso, olham o que vão comer e mastigam mais. Com a vida corrida, a alimentação nem sempre é a prioridade. Não se para para comer. É difícil ser trabalhado, é automático."

Gabriela explica que a saciedade é diferente da satisfação. O primeiro é o inverso da fome e está relacionado ao "quanto ainda caberia de comida". O último se refere a quanto uma refeição foi agradável. "Posso comer um hambúrguer de soja e folhas murchas de alface, me sentir saciada, mas não satisfeita. A satisfação está ligada ao prazer."

A nutricionista Valéria Barbim, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), ressalta a necessidade de prestar atenção na escolha de alimentos fora de casa. "É preciso pensar no que vai comer. Em um self-service, é comum comer com os olhos, pegar comidas gordurosas e industrializadas."

A recomendação de Valéria é começar pelas saladas e dar preferência aos integrais. "Eles têm mais fibras, que alimentam. Há várias opções integrais de pães, massas, arroz. Por outro lado, lentilha, tabule e folhas podem substituir uma maionese, por exemplo."