Pare de querer acelarar o metabolismo, apenas não o desacelere

Especialistas dão dicas de como manter o metabolismo em seu ritmo natural, e não desacelerá-lo. Foto: Pixabay

Há um embate entre o ritmo do corpo e o ritmo que a sociedade vive hoje. As pessoas dormem menos e dormem mal, estressam mais, comem rápido e têm pouco tempo para cuidar da alimentação. O resultado? Na maioria dos casos, uma insatisfação com o corpo e uma dieta alimentar que tende a ser cada vez mais industrializada.

Segundo Rodrigo Polesso, especialista em nutrição otimizada, se um alimento processado e industrializado for ingerido frequentemente, é provável que o ritmo do corpo diminua. Isso acontece porque alimentos doces e embutidos, como peito de peru, salsicha e apresuntado, mesmo que light ou diet, contêm conservantes que interferem no metabolismo e acabam tendo sua síntese retardada.

Polesso também cita os óleos vegetais, como o óleo de canola, a margarina, algumas geleias e sucos, usualmente com conservantes. "O que não é originado na natureza ou é submetido a processamento industrial tende a desacelerar o metabolismo, reduzindo a energia e aumentando as chances de ganho de peso", disse em entrevista ao E+.

O especialista divide a qualidade dos alimentos em três grupos:

Aceleradores: alimentos de origem natural que não são processados antes de serem ingeridos. Eles estimulam o metabolismo e facilitam o emagrecimento. Como exemplo, carne vermelha, salmão, legumes em geral, azeitona e abacate.

O abacate é um alimento rico em gordura saudável. Foto: Pixabay

Moderadores: com teor de carboidratos mais denso, eses alimentos aumentam a taxa de açúcar e glicose no sangue. Entre eles estão a batata, aroz, feijão e manga.

Mesmo de origem natural, a batata é considerada um alimento com alto teor de carboidrato, o que aumenta muito a taxa de glicose no sangue. Foto:

Retardadores: são mantimentos processados e estranhos ao corpo. Prejudicam o metabolismo e aumentam as chances de ganho de peso. Estão representados pelos pães, embutidos e sobremesas.

Os doces retardam o metabolismo e aumentam a chance de ganho de peso Foto: Pixabay

Em linha com Polesso, a nutricionista Aline Richter, vice-presidente da Associação Paulista de Nutricção (APAN), comenta o mito da gordura saturada, vista como uma vilã na dieta. Segundo ela, se nas condições de um corpo saudável e em quantidades adequadas, a gordura natural não gera riscos. "Se a gordura, mesmo a saturada, vier da natureza, como a carne, pele do frango, queijo e leite, não há problema de mantê-la na alimentação".

Aline alerta para a ingestão de alimentos cheios de agrotóxico. "O pesticida gruda na célula de gordura e demora para ser eliminado". Quanto mais tempo um produto não natural permanecer no corpo, pior para a saúde e o metabolismo.

Na boca do povo

Barriga de carboidrato: é causada por excesso de alimentos retardadores e pode ser reduzida com atividade física e reeducação alimentar, com mais alimentos aceleradores.

Chá verde: de fato estimula o metabolismo, mas de nada adianta se a alimentação como um todo não for rica em nutrientes naturais que também estimulem o ritmo natural do corpo.

Água gelada: obriga o corpo e gastar mais energia para alterar a temperatura da água, o que também é uma forma de estimular o metabolismo. No entanto, assim como o chá verde, apenas ingestão de água gelada não irá salvar o ritmo do metabolismo.