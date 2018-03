Para treinos no inverno, use segunda pele

Muitas pessoas tendem a treinar utilizando camisetas de algodão por baixo de outras camisetas. O problema, neste caso, é que a roupa de baixo “vai ficando molhada, o que a deixa pesada, e assim o corpo vai esfriando muito mais rápido”, explica o colunista Aulus Sellmer, em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão.

O ideal é usar esta vestimenta, que não pode ficar folgada no corpo, por baixo de uma outra camiseta. Feita com um material considerado “inteligente”, a segunda pele não encharca e protege para manter a temperatura do corpo, mantendo-o aquecido. Por essa razão, ao fazer exercícios, não se deve retirar nem a segunda pele nem a camiseta por cima dela.

Sellmer ainda lembra que, ao final dos treinos, é necessário se agasalhar. Isso porque a perda de calor do corpo é muito acelerada, “então é importante deixar um agasalho no carro, se você estiver em um parque, ou estando na academia, você já deve tomar banho e trocar toda a roupa”, diz. Assim, não há diminuição excessiva de calor e “você consegue ter uma melhor performance durante os treinos”.