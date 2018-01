O que a doença renal crônica tem a ver com obesidade?

Melhora a digestão e previne a flatulência. É fonte de magnésio, que ajuda no bom funcionamento do sistema nervoso central e fortalece os ossos, e também fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Seu talo tem sabor mais intenso que as folhas. Acrescente ao prato quente apenas na finalização, já que o calor interfere no paladar. Também pode ser adicionado frio sobre saladas. A exceção é para a semente de coentro, que pode ser adicionada desde o início da cocção. Leia aqui a matéria completa

Foto: Felipe Rau/Estadão