Nutricosméticos ganham popularidade, mas devem ser consumidos sob orientação

Os nutricosméticos possuem baixa dosagem, mas a combinação de cápsulas que tenham um mesmo componente pode levar à intoxicação Foto: Creative Commons

Os nutricosméticos chegaram ao mercado prometendo acabar com a carência de nutrientes de forma rápida e prática. As cápsulas da beleza, como ficaram conhecidas as pílulas ricas em vitaminas, proteínas e minerais, conquistam mulheres que buscam melhorar a aparência da pele e dos cabelos e livrar-se de problemas como as rugas, a flacidez e a queda dos fios. Agora, atletas que procuram aumentar o desempenho nos exercícios recorrem também ao produto, comercializado, inclusive, em lojas direcionadas a frequentadores de academias de ginástica.

A nutricionista Francyne Ditzel é consultora de uma loja virtual de produtos para praticantes de exercícios. No último ano, notou uma ampliação do perfil daqueles que procuram os nutricosméticos. Se inicialmente as mulheres correspondiam a 80% dos consumidores, hoje em dia, equiparam-se com o público masculino. Com o início da primavera, segundo Francyne, os clientes que pretendem chegar ao verão em forma já fazem crescer as vendas da cápsula na loja.

Segundo o dermatologista Adriano Almeida, diretor da Sociedade Brasileira de Cabelo, os nutricosméticos auxiliam o corpo a atingir o Índice Diário de Reposição (IDR), a quantidade ideal de consumo de nutrientes. No caso dos esportes, o médico explica que a prática excessiva de exercícios provoca um estresse oxidativo do organismo, o que gera a liberação de radicais livres. "As cápsulas acabam ajudando os atletas no aumento de seu rendimento, pois combatem esses radicais, responsáveis pelo envelhecimento do corpo", disse Almeida em entrevista ao programa Rota Saudável da Rádio Estadão.

Inserido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na categoria de alimentos funcionais, o composto tem venda livre e pode ser encontrado em farmácias e em estabelecimentos da área de beleza. Os especialistas, contudo, alertam para os perigos do uso indiscriminado do produto. Isoladamente, os nutricosméticos possuem baixa dosagem, mas a combinação de cápsulas que tenham um mesmo componente pode levar à intoxicação. Além disso, vale consultar um médico para conferir exatamente o nível de deficiência de cada nutriente no organismo. Dependendo do resultado, os nutricosméticos já não são suficientes. O paciente deve passar a tomar suplementos vitamínicos de alta dosagem, classificados como medicamentos e vendidos apenas com receita.

Médica do ambulatório de dermatologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Paula Tavares Colpas explica que alguns grupos devem ficar atentos aos ingredientes de cada cápsula. Diabéticos, por exemplo, precisam evitar aquelas que têm alta quantidade de açúcar em sua fórmula. É preciso estar atento também às reações alérgicas que os corantes das cápsulas podem causar. A médica ainda ressalta que os efeitos da ingestão dos nutricosméticos costumam demorar a aparecer. "Diferentemente do que muitos prometem, não existem milagres", afirma. Para quem procura resultados mais imediatos, recomenda-se aliar o consumo das pílulas com hábitos saudáveis, que incluem a prática de exercícios físicos e uma dieta rica em água, frutas e verduras.