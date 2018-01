Nutricionistas comentam o novo estilo de vida de Adele

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Adele reapareceu essa semana com 68 libras a menos - o equivalente a 30 quilos. A mudança radical no shape, segundo ela, foi resultado da adoção de um novo estilo de vida por conta de recomendação médica. Em entrevista à People, a artista britânica contou que os hábitos mudaram desde 2013. Pedimos à nutricionista Dania Sanchez, de Brasília, e ao educador físico Eduardo Porto, de João Pessoa, que comentassem o novo estilo de vida da cantora.

A cantora Adele reapareceu com 30 quilos a menos. Ela afirmou que deixou o sedentarismo de lado, parou de fumar e virou vegetariana. Essas atitudes são fundamentais para uma dieta de sucesso?

Dania Sánchez – Atividade física, uma dieta equilibrada e a retirada de péssimos hábitos, como fumar, são fundamentais para ganhar mais saúde e qualidade de vida. Não é necessário virar vegetariano, mas, possivelmente, mesmo uma dieta vegetariana não tão boa deve ser bem melhor do que a alimentação de grande parte das pessoas. Mas quando bem balanceada, uma dieta vegetariana, pode auxiliar muito bem nas intenções de emagrecimento. Estabelecer metas reais e ir avançando no tratamento degrau por degrau pode ser uma estratégia desafiadora de motivação para atingir o objetivo final, evitando o conhecido “efeito-sanfona”.

Em recente entrevista, Adele disse ainda que seu marido adotou o mesmo estilo de vida. Ter alguém ao lado adotando os novos hábitos é mais fácil?

Dania Sánchez – Com certeza. Ter alguém próximo adotando os bons hábitos ajuda a colocar cada vez mais o foco na tarefa e nas pequenas metas, seja um treino, uma refeição ou dormir mais cedo. Pode haver um pouco de competição também, que se bem dosada, é saudável. É claro que os objetivos podem ser diferentes e a resposta de cada organismo também, daí a importância do profissional em deixar claro isso, para que não haja frustração.

A perda de peso, segunda a cantora, foi recomendação médica. E o que fazer quando alguém têm problemas graves para malhar mas precisa perder peso? Fechar a boca sem malhação resolve?

Eduardo Porto – Primeiro, é preciso especificar que problema grave é esse. Nesse caso, apenas um médico especialista poderá determinar a gravidade e decidir o melhor tratamento, que poderá incluir exercícios físicos. Há uma crença de que a musculação é contra indicada a pessoas doentes, mas dificilmente ela será totalmente contra indicada para um paciente. Seus benefícios não se restringem apenas aos anseios estéticos de boa parte dos praticantes. Pesquisas científicas envolvendo a prática de treinamento resistido (musculação) observam constantemente resultados positivos para os grupos como diabéticos, hipertensos, cardiopatas, gestantes e até mesmo crianças. Por isso, o importante é não generalizar, e assim não simplificar a musculação como um método limitado, e acabar privando pessoas de seus benefícios. O vasto repertório de exercícios amplia as possibilidades, podendo ser adaptado para cada limitação do aluno. Dessa maneira, o professor poderá planejar e executar uma rotina de exercícios, conciliando com a dieta do aluno, potencializando os resultados desejados, nesse caso, o emagrecimento. Tudo isso sem precisar fechar a boca.

Dietas muito restritivas, como cortar totalmente carne ou cortar totalmente carboidratos, não podem ser ineficazes a longo prazo?

Dania Sánchez - Existem diversas estratégias nutricionais para o emagrecimento. Cada pessoa reage de forma diferente e precisa de atenção e cuidados individualizados, por isso não existe uma dica ou receita de bolo. A exclusão de determinados grupos de alimentos na dieta, por exemplo, o do carboidrato, pode não ser uma boa ideia. Sua exclusão favorece a queda dos níveis de serotonina, um neurotransmissor que ajuda na regulação do sono, humor e apetite, por exemplo. Isso aumenta ainda mais o stress e a ansiedade, fazendo a pessoa comer não por fome, mas por emoção, podendo inclusive levar ao vício alimentar.

Quando falamos de emagrecer 30 kg, como no caso citado, é importante entender que a dieta precisa virar um novo hábito. Talvez a adesão ao vegetarianismo possa ter servido de impulso, por ser uma nova cultura que a cantora identificou-se. A dieta vegetariana pode ser bem equilibrada quando prescrita por nutricionista capacitado. O que infelizmente é comum é a retirada de determinado nutriente ou grupo alimentar por conta própria, sem o acompanhamento profissional adequado. É aqui que vemos o efeito sanfona.

Como se livrar da compulsão alimentar sem o uso de medicamentos?

Dania Sánchez – Com educação nutricional, organização e planejamento. Normalmente as pessoas comem errado porque não sabem, não querem ou não se planejaram para comer certo. Atividade física também é fundamental na liberação de substâncias que geram prazer. Melhorar o sono regula um hormônio responsável pela fome. O controle do estresse é crucial para a manutenção desses bons hábitos. E em alguns casos o trabalho conjunto com psicólogo parece ser necessário. Um estudo publicado em 1954 afirma que a comida é como um narcótico para a pessoa obesa, que procura no alimento um escape das situações estressantes da vida. De acordo com a autora, defensora da psicoterapia no tratamento dos casos de obesidade, o atendimento requer, por parte do clínico, a compreensão dos problemas psicológicos do indivíduo obeso.

