Nutrição funcional é tema de palestra no Ibirapuera

Tipo de gordura essencial à saúde, o Ômega 3, encontrado em peixes, como salmão, sardinha e atum, ajuda o organismo a reagir a processos inflamatórios. Já a cafeína não é recomendada para quem sofre com dores de cabeça. Essa e outras dicas serão tema de um bate-papo gratuito no Parque do Ibirapuera, nesta quinta-feira, 29, às 8h30.

A nutricionista Simone Guerra ministra a palestra para os interessados e promete tirar dúvidas no evento, promovido pela Caminhada Pare a Dor. "Qualquer tipo de dor envolve um processo inflamatório. Como as dores são diferenciadas, a gente pode pensar em alguns alimentos específicos", diz.

Segundo especialistas, alimentação saudável ajuda a prevenir doenças Foto: Pixabay

Segundo a especialista, para pacientes com dor gástrica, por exemplo, é recomendado o consumo de alimentos que ajudam no funcionamento do intestino, como o mamão. Quem tem enxaqueca deve evitar café, chá mate e chá preto. Para todos, Simone aconselha uma dieta sem muitos alimentos industrializados. "Oriento pacientes a consumir alimentos-fonte. O uso de suplementos é para casos bem específicos", afirma.

Antes e depois da palestra, os participantes farão também um alongamento. A caminhada, realizada todas as terças e quintas-feiras no local, não acontece excepcionalmente nesta quinta, 29, por causa da palestra.

Onde: Parque do Ibirapuera, Av. República do Líbano, Portão 7

Quando: Dia 29/10, quinta-feira, às 8h30