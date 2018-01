Nutrição funcional ajuda a combater TPM, depressão e celulite

o resultado de uma alimentação correta é refletido no espelho Foto: Divulgação

A nutrição funcional é uma ciência que compreende a interação entre todos os sistemas do corpo."Ela enfatiza as relações que existem entre a bioquímica, a fisiologia, os aspectos emocionais e cognitivos do organismo", explica a nutricionista Andreza Botelho.

Mas o que tem a ver com o que a gente come? A especialista em nutrição funcional explicou durante o programa Rota Saudável, da Rádio Eldorado, que uma célula precisa de mais de 30 nutrientes para exercer a sua função. "Vale lembrar que nosso corpo é formado por aproximadamente 100 trilhões de células e ao menos 50 bilhões se renovam a cada dia. Daí a importância de ter uma nutrição adequada para que as células possam desempenhar suas funções".

Para nutrir o corpo corretamente, é preciso fugir de alimentos industrializados, que contêm muito corante, muita gordura e muitos conservantes. "Isso não nutre célula nenhuma", alerta Andreza. "A natureza é sabia, dá o que a gente precisa. Frutas, verduras, legumes é que são importantes para nutrição celular e para equilibrar o organismo", diz.

O equilíbrio do organismo é a meta principal da nutrição funcional. "O objetivo é que as pessoas sejam realmente saudáveis e felizes, que não apresentem depressão, enxaqueca, TPM, queda de cabelo, hiperatividade, acne, olheira, alteração no intestino - sintomas de uma desnutrição celular.

E o resultado de uma alimentação correta é refletida no espelho.Como a nutrição funcional elimina o processo inflamatório das células, a celulite - que é uma célula inflamada - também desparece. "Todo o aspecto da pele melhora conforme vai melhorando a alimentação", revela Andreza.

A nutricionista selecionou uma lista de alimentos que se introduzidos no hábito diário de consumo, ajudam a ter uma vida mais saudável: "coma vegetais verdes escuros que são ricos rico em complexo B, em ácido fólico e magnésio, também inclua uva de casca escura na dieta, além de temperos como pimenta do reino e açafrão", ensina.

