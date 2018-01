No combate à ansiedade

Desde hábitos viciantes, como a checagem constante do celular e o cigarro, até o estresse e irritabilidade do dia a dia, a ansiedade pode se manifestar de diversas formas. Para combater este mal, o controle da alimentação e a prática de exercícios pela manhã são maneiras simples e efetivas de acalmar os ânimos e garantir um cotidiano com mais tranquilidade e qualidade de vida.

Uma das recomendações é se livrar de hábitos viciantes, como a checagem constante de e-mails, mensagens e redes sociais no celular que. Assim como roer unhas, comer em excesso e usar álcool e drogas, o costume se tornou um alívio imediato, mas passageiro, da ansiedade. É o que afirma o psicoterapeuta e professor do Curso de Especialização em Medicina Comportamental da USP, Geraldo Possendor.

“Esse hábito faz parte de uma tendência primitiva do ser humano que é o desejo de se sentir em controle de tudo. Mas, ainda que seja um controle da ansiedade, o uso em excesso do celular é um alívio que acaba gerando ainda mais estresse, pois se torna um hábito prejudicial em si mesmo”, comenta o professor. Entretanto, por não ser ainda um diagnóstico oficial, a identificação de um “vício em celular” é pouco precisa e requer um autopoliciamento constante. “Muitas vezes depende do bom senso. A pessoa têm de perceber se sua personalidade está ficando escrava disso e se policiar para diminuir o uso.”

O controle da alimentação também pode ser outro aliado no alívio da ansiedade. Alimentos que contêm o aminoácido triptofano, como banana, leite e derivados ajudam na regulação do sono e na liberação de hormônios, provocando o prazer do relaxamento. Segundo a nutricionista e coordenadora do serviço de nutrição do Hospital San Paolo, Rafaela Frason, também é recomendado evitar a produção de cortisol, um hormônio liberado em situações de estresse. “A vitamina C presente nas frutas cítricas diminui a liberação desse componente”, afirma. Ao mesmo tempo, certos alimentos como cafeína, álcool e refrigerantes podem impulsionar a ansiedade, estimulando o sistema nervoso e provocando irritabilidade, depressão e tensão.

O exercício pela amanhã é outro método que melhora a disposição para as tarefas do dia, irrigando o cérebro e aumentando a concentração. Segundo o professor de educação física Rodrigo Silva, em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, o ideal é reservar até por volta das 16h para praticar atividades de alto gasto calórico e, à noite, priorizar o descanso do corpo e da mente. “Se não existe a opção de se exercitar pela manhã, o melhor para controlar a ansiedade é usar a noite para praticar atividades mais leves que permitem desacelerar um pouco, como alongamento, yoga e relaxamento”, afirma.

Escolher se exercitar logo cedo, em vez de à noite após o trabalho, pode ajudar no momento do descanso da noite. “Quando uma pessoa ansiosa pratica exercícios, os batimentos cardíacos aceleram e o cérebro libera serotonina no corpo, causando um aumento ainda maior na ansiedade. Se o exercício acontece à noite, o sono fica prejudicado”, conclui o professor.