Neurocientista fala ao vivo sobre Maconha Medicinal

Nesta quarta-feira, 20, às 14h, o neurocientista Renato Filev falará ao vivo com a equipe do E+ sobre Maconha Medicinal. O especialista em estudos sobre psicoativos é membro do Grupo Maconhabras do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp.

