Não seja tolo: dietas ‘detox’ no ano novo são perda de tempo

De um ponto de vista científico não existe nenhuma boa razão para fazer um dieta detox, a menos que você esteja num processo de reabilitação por causa de drogas. Nenhuma quantidade de sucos de frutas irá expiar os pecados contra a saúde cometidos em 2014, e a dieta pode ser mais maléfica do que benéfica para você.

Se você está ingerindo menos alimentos seu intestino funcionará menos - e é através do intestino que tudo o que é nocivo acaba por ser expelido Foto: Livin Spoonful/Creative Commons

Seria excelente se a combinação certa de sucos de frutas frescas nos tornasse mais saudáveis e mais felizes, mas não é o caso. E isto não é novidade: enquanto as dietas de sucos se tornaram uma opção de regime popular nos últimos anos, os cientistas vêm desacreditando sua utilidade.

Para começar, a ideia de que é preciso fazer uma desintoxicação - que o seu corpo está repleto de coisas que não deveriam estar ali e podem ser expelidas por alimentos e bebidas mais "naturais" - é um tanto equivocada. Citando o Telegraph: um conceito errôneo observado no estudo é o de que "você pode levar uma vida livre de substâncias químicas". Isto é claramente equivocado porque tudo é formado por substâncias químicas, portanto falar de produtos livres de produtos químicos é falso.

Segundo um estudo encontrado no website do Greenpeace International afirma que "se uma pessoa vem à sua casa, prepara um coquetel de substâncias químicas e lhe oferece, você aceitaria? Claro que não. Você não vai desejar produtos químicos não testados em sua casa, na sua bebida ou no seu corpo. Você não quer, mas, espantosamente, eles já estão lá".

Derek Lohman, químico especializado em radioquímica e química inorgânica, diz que "se alguém entra em sua casa e lhe oferece um coquetel de butanol, álcool isoamílico, hexanol, etanol, tanino, álcool benzílico, cafeína e sais inorgânicos, você aceitaria?"

"Parece horrível. Mas o chá é uma mistura complexa que contém as substâncias acima em concentrações que variam dependendo de onde ele foi plantado".

Edzard Ernst, professor emérito de medicina complementar na Exeter University, disse em entrevista ao The Guardian: que "há dois tipos de desintoxicação: uma é importante e a outra não. O termo (quando usado fora do contexto de desintoxicação de drogas) foi sequestrado por empresários, charlatães para vender um tratamento espúrio que segundo se alega desintoxica seu corpo, eliminando as toxinas que você supostamente acumulou".

A questão é esta: seu corpo está projetado para se desintoxicar 24 horas por dia nos sete dias da semana. Se coisas ruins se acumulam infinitamente num indivíduo saudável, ele está arruinado. E não há provas de que beber mais água ou consumir determinados tipos de alimento acelera o processo. Se você sente que seus rins não estão trabalhando como deveriam não precisa de uma semana fazendo uma dieta de sucos. O que deve é procurar um médico.

Mas para muitas pessoas uma dieta de desintoxicação - especialmente durante o auge da temporada de resoluções do ano novo - tem por finalidade torná-las mais saudáveis (e normalmente mais magras) em geral, não só reduzir essas substâncias químicas perigosas. Então existe alguma razão para tomar suco de couve por alguns dias?

Jejuar (que é na verdade o que você está fazendo tomando apenas sucos) pode tornar mais difícil para seu corpo levar a cabo um processo de desintoxicação "natural". Se você está ingerindo menos alimentos seu intestino funcionará menos - e é através do intestino que tudo o que é nocivo acaba por ser expelido. Jejuar também pode reduzir o ritmo do seu metabolismo, portanto não é uma boa alternativa para perder peso. E os médicos alertam que as pessoas com pouca saúde não devem jejuar, portanto não é bom fazer jejum depois de um mês de comilança.

Não é errado desejar iniciar 2015 bela e saudável, mas não se prive - ou não aposte muito numa dieta detox. Tome um smoothie de couve no café da manhã se desejar, mas lembre-se de que a melhor maneira para viver uma vida saudável é exercitar-se e consumir uma grande variedade de alimentos - e não passar uma semana tomando suco de beterraba.