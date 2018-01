Donas de iPhone usam app para prevenir gravidez; as de Android usam para engravidar

Aplicativo Dot controla o cliclo menstrual das mulheres Foto: www.dottheapp.com

O aplicativo Dot analisou métricas de 50 mil usuários e concluiu que mulheres que têm iPhone preferem usar o app para impedir a gravidez, enquanto as que usam Android tentam engravidar.

As métricas indicam que 35% das usuárias do Dot de Android querem engravidar, contra 19% das que usam o app no iOS. Entre as mulheres que têm iPhone, 35% evitam a gravidez, contra 29% das que usam o sistema operacional Android.

O aplicativo não esclareceu como chegaram à essa conclusão nem divulgou dados de usuárias como idade e escolaridade. Dentro do aplicativo, as mulheres têm de escolher o motivo para usá-lo: evitar a gravidez, engravidar ou apenas acompanhar o período menstrual.

Leslie Heyer, fundador da empresa que detém o aplicativo, a Cycle Technologies, disse ao Mashable que ficou surpreso com a diferença do perfil de mulheres com Android e iPhone.

O Dot é apenas um dos aplicativos que controlam o ciclo menstrual da mulher.

