Mulheres que comem fast food demoram mais a engravidar

Um estudo feito por uma universidade australiana mostrou correlação entre consumo de frutas e melhora na fertilidade feminina Foto: Pixabay/Free-Photos

Um estudo produzido pela Universidade de Adelaide, na Austrália, descobriu uma correlação entre o consumo de frutas e o aumento da fertilidade. Os pesquisadores afirmam que mulheres que comem menos de três pedaços de frutas por mês demoram até 50% mais para engravidar do que as que incluem os alimentos em sua dieta.

A mesma pesquisa comparou o consumo de fast food - comidas de baixo valor nutricional - e apontou que mulheres que ingerem esse tipo de alimento quatro ou mais vezes por semana demoram quase um mês a mais para engravidar. Para a médica Claire Roberts, que coordenou o estudo, isso mostra que uma boa dieta pode influenciar na fertilidade da mulher.

"As nossas descobertas revelam que uma dieta de qualidade, o que inclui mais frutas e menos fast food, aumenta a fertilidade e reduz o tempo para uma gravidez acontecer", explica a médica. O estudo ouviu 5.598 mulheres do Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia que nunca tiveram filhos e estavam tentando engravidar.