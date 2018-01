Mulher contrai celulite infecciosa após se maquiar e compartilha foto

Uma publicação da jovem Katie Wright viralizou nas redes sociais e chamou atenção para uma doença de pele perigosa: a celulite infecciosa.

"Uma semana atrás, eu decidi espremer o que pensei ser uma espinha gigante sob a pele, porque estava doendo por um tempo e ficou muito doloroso para simplesmente ignorar", escreveu Katie em uma publicação. "Em uma hora, meu rosto inteiro inchou e doeu. Parecia que algo iria sair da minha pele", completou.

O que Katie achou que fosse uma espinha próxima à sobrancelha era, na verdade, um caso grave de celulite infecciosa - uma disfunção bacteriana que pode afetar o tecido celular profundo da pele e é comum especialmente no rosto e nos membros inferiores.

Os médicos advertiram que havia um grave risco à saúde se a infecção alcançasse o cérebro ou os olhos da jovem, o que poderia levar à cegueira, ou, em caso extremo, à morte.

Na publicação, Katie diz que acredita que a infecção foi causada por uma escova de sobrancelha suja, que ela usou ao se maquiar.

Agora, ela está advertindo outras pessoas a limpar seus pincéis e utensílios de maquiagem regularmente e evitar espremer qualquer ponto que apareça na pele.

"Se você usar maquiagem, por favor, faça um passo na sua rotina de limpeza", aconselhou. "É uma coisa pequena a fazer para evitar uma infecção dolorosa e traumática em seu rosto", completou.

