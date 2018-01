Menina que nasceu com língua muito grande foi operada e finalmente pode sorrir

Antes e depois da cirurgia. Foto: Reprodução/Buzzfeed

Paisley Morrison-Johnson, uma menina de 16 meses da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, nasceu com uma anomalia: sua língua era do tamanho da língua de um adulto. Por isso, ela não conseguia manter sua língua dentro da boca e não podia sorrir.

Recentemente, porém, a criança passou por um cirurgia de redução da língua e, segundo sua mãe, Madison Kienow, ela está super bem. O grande tamanho do órgão foi causado pela Sindrome de Beckwith-Wiedemann (BWS), uma condição genética que pode causar um crescimento anormal de certas partes do corpo. A síndrome é rara e afeta cerca de 13 mil recém-nascidos no mundo.

A mãe de Paisley disse ao BuzzFeed News que ela não sabia da condição da filha até que teve uma cersárea emergencial dois meses antes do previsto para o nascimento. "Durante minha cesárea, eles a tiraram e perceberam que sua língua era enorme", ela disse.

Os médicos imediatamente balançaram Paisley e a colocaram num ventilador, pensando que a língua poderia obstruir suas vias respiratórias. "Eu não pude vê-la, tocá-la, ouvir seu choro".

Paisley Morrison-Johnson nasceu com a Síndrome de Beckwith-Wiedemann Foto: Reprodução/Buzzfeed News

A menina ficou três meses e meio na UTI neonatal e recebeu os diagnósticos lá. Por conta da recomendação médica, a menina fez uma cirurgia de redução da língua aos seis meses e outra aos 13 meses.

"O cirurgião ficou: 'essa é a maior língua que eu já vi na vida, especialmente para esta pequena pessoa'", contou a mãe.

"Eu não tenho que me preocupar com asfixias, ela começou a falar, ela pode comer comida de adulto, seus dentes estão começando a nascer agora. Ela deu seus primeiros passos cinco dias atrás", completou Madison.