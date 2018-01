Durante cirurgia, médicos descobrem 27 lentes no olho de paciente

A mulher sentia desconforto nos olhos, mas achava que era algo normal da idade. Foto: REUTERS/David Gray

Uma britânica de 67 anos marcou uma cirurgia para remoção de catarata, mas acabou surpreendendo os médicos com outra coisa: ela tinha 27 lentes de contato em seu olho.

De acordo com o site Optometry Today, a oftalmologista Rupal Morjaria, médica do Hospital Solihull, onde foi feita a cirurgia, nunca tinha visto nada igual em 20 anos de carreira. A cirurgia de catarata foi adiada após a descoberta, porque a paciente poderia ficar infeccionada após tirar as lentes de contato.

Tudo começou quando um anestesista observou uma 'massa azulada' nos olhos da paciente, e retirou 17 lentes de lá. Depois, com um microscópio, um cirurgião encontrou mais dez lentes. "Foi uma grande bagunça. Todas as 17 lentes de contato estavam grudadas umas nas outras. Nós ficamos realmente surpresos que a paciente não notou, porque geralmente isso causaria muita irritação", disse a médica.

A médica disse ao Optometry que a paciente também ficou surpresa com a situação: "Ela ficou muito chocada. Quando nós a vimos duas semanas após a cirurgia, ela disse que sentia-se muito confortável com seus olhos. Ela pensava que o desconforto era causado apenas pela idade e pela secura dos olhos".

Segundo Rupal, a mulher usava lentes há 35 anos, mas não costumava ir ao oftalmologista com frequência. O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas só foi revelado agora pelo British Medical Journal. De acordo com a médica, a decisão de tornar o caso público veio após pensar como as pessoas têm deixado de consultar oftalmologistas. "Atualmente, quando é tão fácil comprar lentes de contato online, as pessoas deixam de fazer check-ups regularmente", comentou.