Marmitas saudáveis são alternativa para conseguir comer bem no dia a dia

Para quem passa o dia fora de casa, ter marmitas congeladas ajuda a manter a alimentação saudável Foto: Pixabay

Ter um cotidiano agitado é um impedimento para que muitos brasileiros se alimentem de modo saudável. Segundo uma pesquisa feita pela Mintel, 30% das pessoas acreditam que comeriam melhor se tivessem opções práticas de se preparar, como pratos prontos, congelados ou alimentos pré-cozidos.

A pesquisa também demonstra que esta falta de possibilidades atinge especialmente pessoas entre 25 e 34 anos, porque a maioria trabalha em período integral, o que afeta seu hábitos alimentares.

Por causa dessa dificuldade, o mercado de marmitas saudáveis está em crescimento. De acordo com Rafael Mendrot, CEO e fundador da Leve e Pronto, “a cada dia a empresa vem ganhando mais e mais clientes. Nosso objetivo é dobrar o faturamento nos próximos seis meses”. O público que Mendrot pretende atingir são as mesmas pessoas que a pesquisa mostra que gostariam de ter alternativas: aquelas que estão na correria e não tem tempo de pensar em uma alimentação balanceada.

Os produtos da Leve e Pronto são congelados e embalados individualmente a vácuo e são preparados por uma equipe de chefs e nutricionistas. Eles usam a técnica de resfriamento rápido para garantir que as marmitas fiquem conservadas e mantenham seus nutrientes. “O que faz com que o cliente, no momento em que aqueça o produto, tenha a sensação de estar saboreando um alimento fresquinho”, explica Mendrot. O valor médio da refeição é R$ 18,50.

A estudante Sabrina Chiarella, 19 anos, leva marmita de almoço todos os dias para comer depois da aula, o que, para ela, ajuda a não ficar tentada a comer algo que não seja saudável. Além da praticidade, a estudante também acha que o preço compensa. “Na correria, a gente tem de comer fora de casa e a comida saudável acaba não sendo tão barata quanto poderia ser. Para pessoas que querem seguir alimentação saudável e comer fora, o preço não ajuda”, opina.

As opções da Leve e Pronto têm diversos tipos de proteína, massas e até opções vegetarianas. A empresa trabalha com refeições completas, mas também é possível montar pratos e pedir snacks. Além disso, há os kits: Light, Fitness, Low Carb, Sem Lactose e Infantil. Neles, são várias refeições juntas, elas devem ser congeladas e, para serem consumidas, é só colocar no microondas ou descongelar em banho-maria.

O mercado de marmitas saudáveis está em crescimento Foto: Creative Commons

Ao perceber a grande demanda por marmitas saudáveis, Priscila Reis, 33 anos, viu nesse mercado uma maneira de começar seu próprio negócio, o Marmitando SP, junto com sua mãe. Como sempre gostou de comida caseira, a empreendedora investiu em fazer esse tipo refeição: “achamos esse jeito de melhorar a hora do almoço de todo mundo”.

O Marmitando SP é gerido só por Priscila e sua mãe, desde cozinhar até entregar as refeições, por isso, as áreas de entrega ainda são restritas: nas zonas sul, oeste e centro da cidade de São Paulo. A empreendedora optou por trabalhar com kits, ou seja, entrega de uma vez várias marmitas que devem ser congeladas. Toda a comida é feita de manhã e as entregas são no período da tarde do mesmo dia.

Priscila conta que sentiu um aumento muito significativo desde que começou seu negócio, em setembro de 2015. “Desde o dia 2 de janeiro até agora não conseguimos parar”, conta a empreendedora. Em relação ao público, Priscila nota que há tanto pessoas que já se alimentam bem e aproveitam o baixo preço aliado à qualidade, quanto as que querem começar a comer melhor. Além disso, pessoas que moram sozinhas também costumam pedir.

Com a ajuda de uma nutricionista, Priscila montou três cardápios: o fit, com 20 marmitas, tem proteína e carboidrato e custa R$ 8 por refeição, o light com almoço e jantar para cinco dias é mais completo e o preço médio é de R$ 19, e o trivial, com opções mais variadas, vem com 15 marmitas e custo de R$ 205 por todas.

Os temperos, como cebolinha, salsinha e outros usados nas refeições do Marmitando SP são plantados na casa da família de Priscila. E o sal utilizado por ela é o rosa. Os recipientes em que a comida fica podem ser colocados diretamente no microondas.

Para Sabrina, que consome marmitas todos os dias da semana, foi a solução. O preço e a facilidade ajudam a manter a alimentação saudável e, além de tudo, ela acha as refeições gostosas.

