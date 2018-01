Maioria dos brasileiros desconhece calorias de algumas das bebidas mais consumidas no País

Há mais calorias em um copo de suco de laranja ou em um copo de cerveja? Se você respondeu que a cerveja é mais calórica, você está errado, mas não está sozinho. Uma pesquisa do Ibope Inteligência, encomendada pela Blue Consultoria, concluiu que a maioria dos brasileiros desconhece o valor calórico de bebidas populares no País, como cerveja, água de coco, vinho e suco de laranja. Mais de 1.900 pessoas participaram do levantamento.

A cerveja foi a bebida que causou mais equívocos. Mais de 60% dos participantes responderam que, em 100 ml da bebida, há mais calorias do que as 44 kcal existentes em uma pilsen, o tipo de cerveja considerada pela pesquisa.

A água de coco também tem menos calorias do que as pessoas pensam. Em 100 ml, há 22 calorias. Apenas 26% dos entrevistados acertaram a faixa de calorias e mais de 43% responderam que o valor correto seria superior ao real.

Cerveja tem menos calorias do que as pessoas pensam Foto: Didgeman / Pixabay

Com relação ao vinho tinto e ao suco de laranja, quase metade dos entrevistados (46%) disse que as bebidas têm menos calorias do que realmente têm. Em 100 ml de suco de laranja, há 47 calorias. Na mesma quantidade de vinho, são 62 calorias.

Recomendações. Para Andrea Zaccaro de Barros, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, a pesquisa mostra que as pessoas não têm muita noção do que consomem. Por isso, ela recomenda a leitura atenta dos rótulos. "É preciso ver não só as calorias, mas os nutrientes que os alimentos vão oferecer", diz.

Além disso, a especialista afirma que não é preciso cortar determinadas bebidas da alimentação apenas porque são mais calóricas do que o esperado, já que todo alimento que forneça algum tipo de nutriente tem uma função importante. "Suco de laranja, por exemplo, tem carboidrato, vitamina C. A pessoa não está ingerindo caloria vazia, como é o caso do açúcar refinado", afirma.

A nutróloga Ana Luisa Vilela acrescenta que é preciso ficar atento porque não necessariamente o mais saudável é menos calórico. "A laranja não é aconselhável para uma pessoa que quer perder peso, mas é nutritiva", diz. Segundo a médica, as frutas mais recomendadas para quem deseja emagrecer são maracujá, limão e morango.

Em relação à cerveja, a médica destaca que o grande problema da bebida é que dificilmente as pessoas tomam um copo só. "A cerveja em si tem propriedades legais. Ela é diurética, sim, mas é antioxidante. De qualquer forma, o álcool e o potencial calórico são preocupantes porque, normalmente, há um consumo excessivo", afirma Ana Luisa.

Para a especialista, também é fundamental se informar sobre os valores nutritivos dos alimentos e buscar uma dieta balanceada. "Hoje em dia, com a internet, é fácil descobrir as calorias e os nutrientes dos alimentos. Pode ser importante também procurar um profissional da área de saúde para se orientar melhor", completa.