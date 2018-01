Jovem mexicano cria sutiã que detecta tumor na mama

O sutiã idealizado pela Higia Techologies detecta tumores presentes nas mamas Foto: Edgard Garrido/Reuters

Julián Rios, de apenas 18 anos, e mais três colegas idealizaram um sutiã com mais de 200 sensores que monitoram a temperatura, cor e textura das mamas de uma mulher.

Higia Technologies, a empresa responsável pelo projeto, busca, por meio do uso do sutiã, melhorar a qualidade de vida das mulheres a partir do diagnóstico antecipado da presença de um possível tumor.

O jovem foi inspirado por sua mãe, que há cinco anos descobriu o segundo câncer na região das mamas. Inicialmente, o tumor era do tamanho de um grão de arroz. Pouco menos de seis meses depois, ele já tinha o diâmetro de uma bola de golfe. O diagnóstico foi feito tardiamente. Por isso, a mãe de Júlio perdeu os dois seios e, por muito pouco, não perdeu a vida.

Eva é o primeiro sutiã da história que tem a capacidade de detectar um tumor. Ele é equipado com sensores de tato, temperatura e luz. A mulher utiliza o produto durante 60 a 90 minutos por semana para monitorar periodicamente a saúde das mamas.

Todas as informações capturadas pelo sutiã são enviadas por bluetooth para os aparelhos móveis do projeto. Finalmente, os dados são analisados e geram um diagnóstico semanal enviado para a mulher e seu médico pessoal.