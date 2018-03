Inverno saudável

O ressecamento da pele é comum durante o inverno e com ele podem surgir problemas maiores, como dermatites atópicas ou psoríase. "Tudo piora no inverno. A pele ressecada pode dar coceira, e ela tende a piorar o ressecamento, até que se formem rachaduras onde podem entrar bactérias e fungos", alerta a dermatologista Samar Harati, do Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco. Para a estação mais fria do ano, ela dá dicas de como hidratar a cútis.

Evite banhos longos com água muito quente

Tomar banhos demorados facilita a perda de gordura natural da pele, que promove um poder maior de hidratação. “O ideal é ficar de 3 a 5 minutos no banho, ou, no máximo, 10 minutos nos casos em que a pessoa vai lavar o cabelo”, comenta Samar.

Evite usar sabonete excessivamente

Sabonetes também ajudam a retirar a oleosidade da pele, “especialmente sabonetes antibacterianos, que são mais abrasivos”, diz a dermatologista. O ideal é utilizar sabonetes de pH neutro ou sabonetes infantis, com menos corante e menos conservas. Samar também recomenda sabonetes líquidos: “eles fazem mais espuma, e por isso as pessoas acabam se ensaboando menos e retirando menos gordura”.

Não use buchas para se esfregar

Assim como os banhos longos e muito quentes e o uso excessivo de sabonete, utilizar buchas ajuda a retirar mais oleosidade da pele.

Use hidratantes

A recomendação é utilizar hidratantes no máximo 2 minutos após o banho pois é quando os poros ainda estão abertos. É importante ressaltar que os hidratantes mais indicados são os feitos à base de ureia e lactato de amônia, e que normalmente não tem fragrância. Também há hidratantes específicos para cara tipo de pele, então é importante consultar um dermatologista para utilizar o produto mais adequado.

Beba bastante água

A água é importante não apenas para evitar o ressecamento da pele no inverno, mas para todo o organismo, em todas as estações. A indicação é ingerir de 1 a 2l de líquido por dia - seja água, chá ou suco natural. Recomenda-se também o consumo de legumes e frutas.

Utilize protetor solar

“O que importa não é o sol, é a radiação solar. Quando tem luz do dia, já tem radiação”, explica Samar. O ideal é usar protetores que tenham, no mínimo, fator 30.

Utilize hidratante para os lábios e colírio

Com a exposição a fatores ambientais como vento e sol, é importante também hidratar os lábios, evitando que eles sofram rachaduras. São recomendados hidratantes que sejam aliados a filtros solares - estes de, no mínimo, fator 30.

Para os olhos, é recomendado o uso de colírios e até de óculos de sol, mesmo em dias nublados.