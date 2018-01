Introdução alimentar adequada fortalece o bebê e previne infecções

Kelcey diz que a fruta amassada é ainda melhor do que o suco da fruta. "Na preparação do suco, às vezes a mãe quer encher a mamadeira e oferece um alto índice glicêmico, e estudos mostram que, no futuro, isso favorece a diabete e obesidade", alerta. Por conta disso, recomenda-se não oferecer sucos de fruta antes do primeiro ano de vida. Depois disso, eles devem ser feitos sem adição de adoçantes ou açúcares e sem água. Para evitar o excesso, a nutricionista recomenda a preparação do suco de laranja, por exemplo, com apenas uma fruta.

Foto: Pixabay