Exposição ao sol desde o nascimento é maior fator de risco para câncer de pele, o mais comum no País

O câncer de pele é o tumor mais frequente na população brasileira. O principal fator causador desse tipo de câncer é o excesso de exposição cumulativa ao sol desde o nascimento e, por isso, é recomendada atenção para a exposição ao sol fora dos horários de maior intensidade de radiação, assim como o uso de filtro solar e proteção física.

O maior fator de risco é o envelhecimento. O câncer de pele pode surgir desde a infância e tem o seu pico de incidência a partir dos 45 anos. Os raios UVA, que estão cientificamente associados com o desenvolvimento do câncer de pele do tipo espinocelular e também melanoma, estão presentes do nascer até o pôr do sol. Além dele, há os raios UVB, que são mais intensos das 10h às 16h e são responsáveis por tumores de pele, principalmente, do tipo basocelular, além de causar queimaduras e vermelhidão.

A recomendação é que a exposição ao sol ocorra entre 8h e 10h, exceto para grupos de risco. "Pessoas com história pessoal ou familiar de câncer de pele, ruivos ou com muitos nevus (pintas e manchas) assim como descendentes de alemães, italianos, espanhóis e portugueses, por exemplo, precisam redobrar os cuidados", orienta o cirurgião oncologista e diretor do Núcleo de Câncer de Pele do A.C.Camargo Cancer Center, João Pedreira Duprat Neto.

Vale destacar que o sol nem sempre é um vilão. Ele é fonte de vitamina D, hormônio que ajuda na saúde dos ossos, sendo protetor, por exemplo, contra a osteoporose. Há estudos que mostram que bons níveis de Vitamina D podem diminuir a incidência de alguns tumores, inclusive da pele, mas, para isso, a pessoa não pode tomar mais sol que o recomendado. Duprat Neto também explica que para quem vive em uma cidade como São Paulo, por exemplo, a exposição ao sol por dez minutos, em três dias por semana, já seriam suficientes. "Não é adequado pensar que quanto mais vitamina D, melhor. Quando há reposição em excesso, esse hormônio pode causar efeitos colaterais como insuficiência e cálculo renal, perda de apetite e irritabilidade", alerta.

A vitamina D é produzida com maior intensidade ao se tomar sol das 11h às 13h, período no qual justamente os danos à pele são mais intensos. Em razão disso, tanto a exposição ao sol com o propósito de adquirir vitamina D, seja por meio do consumo de vitamínicos adquiridos em farmácia, devem seguir a orientação de um especialista.

Para a população que não está inserida em um grupo de risco, recomenda-se o uso de filtro solar fator 30. "O fator 15 é suficiente se a pessoa tiver o hábito de repassar o creme de duas em duas horas, mas sabemos que isso requer uma disciplina que é incomum. Em razão disso, indicamos o fator 30, pois tem efeito mais duradouro e requer menor reposição durante o dia", explica o oncologista "Para a população com maior predisposição a desenvolver câncer de pele, pode ser recomendado filtro com fator maior que 30, mas a proteção adicional é pequena e pode não compensar o custo-benefício", esclarece.

A exposição sem proteção aos raios UVA e UVB tem comportamentos diferentes em relação ao desenvolvimento de câncer de pele. Os raios UVB causam dano direto aos genes, já o UVA não é inócuo como se pensava no passado. Os raios UVA causam mais danos em longo prazo, sendo também fator importante no desenvolvimento de carcinoma espinocelular e melanoma. "O espinocelular é uma doença mais comum em quem trabalha a céu aberto, principalmente os trabalhadores rurais", explica Duprat Neto, enquanto que os raios UVB estão mais relacionados com o melanoma e carcinoma basocelular, tumores que se desenvolvem com maior frequência quando há um evento específico de alta carga de exposição em curto prazo. "É mais frequente na pessoa que trabalha no escritório nos dias úteis e no final de semana vai à praia ou que viaja nas ferias e não se protege do sol", acrescenta.

Dentre estes tumores, o melanoma é o mais agressivo. Isso porque o câncer de pele do tipo basolecular quase sempre fica restrito à pele e é tratado com remoção da lesão. O espinocelular raramente sai da pele e tem risco de metástase em apenas 5% a 10% dos casos. Já o melanoma, quando não diagnosticado precocemente, tem alto potencial de desenvolver metástase, no pulmão e fígado.

Diagnóstico. O diagnóstico precoce pode começar em casa, por meio do exame físico. Para tanto, é importante estar atento ao critério ABCDE, que consiste em observar a Assimetria (se uma metade da pinta está semelhante à outra metade), Borda (casos os contornos da lesão estejam irregulares, dentados, chanfrados ou com sulcos, é recomendável procurar um especialista), Cor (observar se a coloração é a mesma em toda a pinta e se não há diferentes tons de marrom, preto e, às vezes, azul, vermelho e branco); Diâmetro (a pinta não pode ter mais de 0,5 cm - embora médicos diagnostiquem melanomas bem menores) e Evolução (que é um critério melhor avaliado pelos especialistas, que observam a profundidade da lesão e se há metástase). Os carcinomas basocelulares e espinocelulares têm como característica mais comum haver feridas que não cicatrizam por mais de um mês e sangram eventualmente.

Dicas gerais:

- Evitar exposição solar em qualquer horário, principalmente na faixa entre 10h e 16h (horário de verão)

- Fazer uso de chapéus, camisetas e filtro solar;

- É importante que as barracas usadas na praia sejam feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável: 95% dos raios UV ultrapassam o material;

- Para o uso de filtro solar, é sugerida a reaplicação a cada duas horas. O ideal é que o Fator de Proteção Solar (FPS) seja, no mínimo, 15. O ideal é fator 30, por requerer menor reposição ;

- Em hipótese alguma o bronzeamento artificial pode ser considerado saudável para a pele.

Consultoria: A.C.Camargo Cancer Center

Proteja-se Proteger-se do sol é importante não só para evitar queimaduras, como também para a prevenção de doenças, como o câncer de pele. Segundo o INCA, este tipo de câncer é o mais frequente no organismo humano, correspondendo a 25% dos casos no País. Por isso, é fundamental recorrer ao protetor solar antes de se expor ao sol. Sergio Schalka, coordenador do consenso de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia tira dúvidas sobre o uso do protetor

Foto: Pexels

Como determinar o fator ideal? A SBD recomenda um fator mínimo de 30. Acima desse valor, a pessoa deve escolher o protetor de acordo com sua tonalidade de pele. "Se a pessoa tem pele clara, loira, ruiva, se queima facilmente, recomendo FPS de 50 para cima", diz Schalka. Se o período de exposição ao sol for longo, deve-se escolher um fator acima de 50, mesmo para tons de pele mais escuros

Foto: Mario Pena / Creative Commons

É verdade que acima do fator 30 a eficácia é a mesma? "Isso é um mito da década de 80", afirma Schalka. Hoje há muitos estudos que comprovam que um protetor solar de FPS 50 protege mais do que um de FPS 30. "Por isso, recomenda-se que o fator mínimo seja 30, e não o máximo"

Foto: Pixabay

Qual fator preciso usar no dia a dia? Uma pessoa de pele morena pode usar um produto com FPS 30. Caso a pele seja mais clara, ainda que a exposição seja rápida, a recomendação é de 50

Foto: Pixabay

Devemos usar protetor solar mesmo em dias nublados? Sim. Para o médico, a atenção deve ser redobrada em dias nublados, já que, muitas vezes, as pessoas não percebem que estão ficando bronzeadas. "O fato de o dia estar nublado não garante que não haja radiação ultravioleta", diz. Lembre-se que é comum ter a pele queimada após exposição a mormaço

Foto: Pixabay

Quem não vai se expor diretamente ao sol, mas vai se expor a luzes brancas por longo período, precisa de protetor? Para pessoas que não têm doenças de pele, a exposição a luz artificial, de lâmpadas, não traz problemas. Em geral, não é preciso usar o protetor nesses casos.

Foto: Nelson Kwok / Creative Commons

De quanto em quanto tempo preciso passar o protetor? De acordo com o médico, o ideal é passar o protetor a cada 2 ou 3 horas, dependendo das atividades no período. Se a pessoa suar muito, deve recorrer a uma nova camada do filtro mais rápido. Além disso, o protetor deve ser passado sempre após longas imersões na água. Vale lembrar que é recomendado passar o produto ao menos 15 minutos antes de entrar na água.

Foto: Pixabay

Preciso passar o protetor novamente após um mergulho rápido? Se o protetor é resistente à água, não é necessário repassar o produto logo após o mergulho. Mas o médico ressalta que é bom não ficar muito tempo exposto ao sol sem passar protetor.

Foto: Pixabay

Preciso esperar o corpo secar para passar o protetor? De acordo com o médio, há produtos indicados para a pele molhada, que podem ser usados logo após o mergulho. Normalmente, é mais indicado esperar o corpo secar. "Em geral, o produto acaba se diluindo no corpo molhado, de modo que perde um pouco da eficácia", diz Schalka.

Foto: Pixabay

Posso usar protetor para o corpo no rosto? Sim. De acordo com o médico, é possível usar o protetor do corpo no rosto, mas pessoas que têm a pele mais oleosa devem ficar atentas. "Talvez o rosto fique mais oleoso, mas a eficácia é a mesma".

Foto: Amir Ilusion / Creative Commons

Passo o protetor antes ou depois do repelente? "Tecnicamente os dois brigam um pouco entre si. Por isso, não existe um produto que combine os dois", explica Schalka. Por causa das doenças transmitidas pelos mosquitos, como dengue e zyka, o médico recomenda que se utilize primeiro o protetor solar e depois o repelente.

Foto: Pixabay

Protetor solar em spray tem a mesma eficácia? Se o produto em creme e em spray têm o mesmo fator de proteção, a eficácia é a mesma. O problema do spray, segundo Schalka, é que, em geral, pessoas não são tão cuidadosas na hora de aplicar "O ideal é aplicar o produto como se estivesse pichando um muro. Tem que fazer um movimento para cobrir toda área", diz.

Foto: Ashley / Creative Commons

Protetor solar para pele oleosa funciona? A eficácia do protetor solar para a pele oleosa é a mesma e, além disso, esses produtos normalmente têm substâncias que absorvem a gordura da pele. "É preciso apenas ter atenção porque produtos para pele oleosa têm pouca resistência a água", diz Schalka. Por isso, é necessário reaplicar o filtro no rosto mesmo após curtos períodos de imersão na água.

Foto: Michael / Creative Commons

Protetor solar de adulto pode ser usado em criança Em crianças acima de 6 meses, o ideal é que seja usado um protetor solar infantil, mais adaptado para a pele da criança. "Formulações de criança são mais delicadas, não tem muita fragrância", afirma Schalka. Mas, segundo o especialista, crianças podem usar produtos de adulto, se necessário, sem maiores problemas.

Foto: Anne CN / Creative Commons

Mulheres grávidas devem usar protetor? Sim. Gestantes podem e devem usar protetor solar em todas as fases da gravidez.

Foto: Pixabay

Produtos para rosto tipo BB ou CC cream, que são tonalizantes da pele mas com fator de proteção solar, são eficientes durante a exposição ao sol? As bases, por si só, já funcionam como uma espécie de barreira aos efeitos dos raios solares, mas, em geral, a proteção não é suficiente."Alguns produtos desse tipo tem proteção solar conjunta. Recomendo verificar, no rótulo, o fator de proteção solar de cada produto", diz Schalka.

Foto: Pexels

Roupa com fator de proteção solar funciona? Sim. De acordo com Schalka, essas roupas especiais têm, no tecido, substâncias que funcionam como os filtros solares. "Elas garantem um ganho adicional em relação às roupas comuns, que já ajudam a proteger do sol", diz.

Foto: Pixabay

João Duprat, cirurgião oncologista do A.C. Camargo Cancer Center, respondeu ao vivo às perguntas dos internautas sobre o assunto. Assista: