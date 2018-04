Estudo revela por que mulheres são mais suscetíveis a enxaqueca

Cientistas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, acreditam ter dado um passo importante para compreender por que mulheres são mais suscetíveis a ter enxaqueca do que homens.

Emily Galloway, pesquisadora assistente, apresentou os resultados obtidos em um estudo no encontro anual da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular, que acontece de 22 a 25 de abril.

O estudo foi conduzido com ratos de laboratório. Além dos machos apresentarem taxas mais elevadas de concentração da substância, foi detectado que as quedas na taxa de NHE1 das fêmeas coincidiram com altas na taxa de estrogênio.