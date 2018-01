Especialista dá dicas para se prevenir do câncer

Muito já se descobriu sobre o câncer. Avanços no tratamento podem levar à cura, em alguns casos, ou ao aumento da expectativa de vida do paciente. Mas o fato é que a prevenção ainda é fundamental.

Praticar atividades físicas regularmente ajuda a manter o equilíbrio do corpo e diminui a incidência de alguns tipos de câncer Foto: AP

No Dia Mundial do Câncer, comemorado nesta quarta-feira, 4, reunimos algumas dicas úteis para se evitar a doença, que possui mais de 200 variações causadas por um erro quando novas células são produzidas.

Oncologista clínico e coordenador do Centro de Oncologia do Hospital 9 de Julho, Fabio Kater lembra que nem todos os cânceres podem ser prevenidos, mas é possível atuar nas chamadas causas ambientais, o que pode auxiliar na redução do risco. “A não ser em alguns casos específicos, a predisposição genética não é determinante. É aí que entra como diferencial a qualidade de vida”, afirma.

Ter alimentação saudável pode fazer diferença. O conselho do oncologista é evitar carne vermelha, comidas gordurosas e industrializadas. Preferir, sempre que possível, boas fontes de fibras, como frutas e legumes.

Outra dica é relativa às doenças sexualmente transmissíveis. Existem quatro tipos de causas infecciosas para o câncer: HPV, HIV e hepatites B e C. Portanto, é importante se proteger na hora do sexo e não emprestar objetos como barbeador, alicate de unha ou outros itens de higiene pessoal.

Além disso, as substâncias presentes no cigarro têm efeito inflamatório, que pode agredir diversos órgãos. Engana-se quem pensa que tabaco causa apenas câncer de pulmão. Bexiga e pâncreas também são outros órgãos atingidos. Outro agressor é o álcool, por isso evitar fumar e beber em excesso são medidas preventivas.

Outra forma de prevenção é praticar atividades físicas regularmente, pois elas ajudam a manter o equilíbrio do corpo e diminuem a incidência de câncer de mama, intestino e pulmão. A dica final é usar protetor solar, responsável pelo bloqueio dos raios UV e aliado na proteção do câncer de pele.

Consultoria Hospital 9 de Julho