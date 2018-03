Época de quê?

“O diagnóstico que se faz é o seguinte: muita gente compra comida pronta, congelada, processada, e acaba perdendo uma conexão com o alimento”, comenta Luiz Américo Camargo, colunista do caderno Paladar, para a Rádio Estadão. Nesse processo, os consumidores deixam de comprar alimentos quando eles estão em seu ápice, na estação certa, e quando estão mais baratos.

Ele adiciona que pessoas que não sabem a época dos alimentos tendem a não mexer em seus hábitos alimentares: “se você for a um restaurante japonês, por exemplo, todo mundo sempre quer comer atum. Mas atum não dá o ano inteiro, então às vezes você tem que buscar em mares distantes para ter o suprimento constante. Ninguém pergunta qual é o peixe bom da época”, diz.

Apesar de a Inglaterra ter feito revoluções alimentares nos últimos 20 anos, sua população ainda tem pouca noção da sazonalidade - e isso acontece também no Brasil. Na cultura japonesa, no entanto, as pessoas têm mais intimidade com estas informações: “elas estocam pouca comida, até porque não têm lugar para armazenar. Então fazem compras todos os dias e possuem esse tipo de saber”.