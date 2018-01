Entenda o que é a microcefalia

'A microcefalia é condição patológica em que existem volume e peso encefálico muito menor do que o normal', explica o neutropediatra Foto: Kim Kyung-Hoon/ Reuters

Recentemente, a microcefalia passou a ganhar destaque nos noticiários devido ao aumento de casos dessa doença em bebês recém-nascidos em certas regiões do Brasil. Governo e população têm demonstrado preocupação com o incidente, mas ainda não é possível afirmar o motivo para esse aumento de casos. Alguns especialistas têm ligado casos de Zika vírus - que tem atingido principalmente o Nordeste do País - com o surto de microcefalia nessas regiões.

Apesar de ser bem debatida no meio médico, o desconhecimento dessa doença na população em geral, tem contribuído para disseminar um certo pânico entre gestantes e futuros pais. Por conta disso, pedimos ao neuropediatra Paulo Breinis, do Hospital São Luiz Jabaquara, para explicar um pouco sobre a microcefalia. Entenda: