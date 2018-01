Empresa desenvolve abacate sem semente

Fruto se desenvolve sem semente Foto: Pixabay / @gutolordello

Uma companhia do Reino Unido desenvolveu um tipo de abacate que não possui semente. Segundo representantes da companhia, a intenção era acabar com os ferimentos com faca quando as pessoas tentam tirar a semente de dentro da fruta.

Leia também: Menino dá abacate de presente para príncipe William entregar a Kate Middleton

“Esta incrível fruta está em nosso radar há alguns anos e estamos felizes de finalmente ter produzido alguns exemplares para nossos clientes”, disse ao The Guardian Charlotte Curtis, especialista de tecnologia da M&S, companhia que desenvolveu o fruto.

A fruta tem de cinco a oito centímetros e uma casca fina e comestível, de modo que ela pode ser consumida tanto em fatias quanto inteira. Este tipo de abacate vem de uma flor que não foi polinizada e se desenvolve sem semente. É cultivada na Espanha e atualmente só está disponível em dezembro.