Drible a preguiça de praticar esportes no frio! Veja os benefícios das atividades físicas

A correria da vida adulta, somada ao frio que vem se aproximando, dificulta muita vezes a prática de esportes e faz com que os exercícios feitos dentro de academias substituam as atividades coletivas, como o vôlei e o futebol. Até mesmo quem é adepto dos esportes 'solitários', como caminhadas e corridas, acaba por trocar a prática em parques por esteiras. Evanil Antonio Guarido, Doutor em Educação Física da UFPR (Universidade Federal do Paraná), especialista focado em qualidade de vida, afirma, no entanto, que os esportes ao ar livre podem ajudar em quesitos diferentes do que as salas de ginástica, melhorando, principalmente, o âmbito social.

De acordo com ele, é importante que essas atividades também sejam realizadas na vida adulta porque há um declínio natural da capacidade biopsicossocial, ou seja, da ligação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. O ideal, segundo o especialista, é que se pratique atividades ao menos três vezes por semana, em um período de uma hora. Para aqueles que querem aumentar a qualidade de vida, não há restrição em relação ao esporte escolhido, o importante é encontrar uma atividade que seja de seu agrado. 'A escolha de uma modalidade esportiva que lhe agrade fará com que o cidadão permaneça mais tempo em atividade', afirma.

Guarido ressalta ainda que não é necessário traçar um perfil de praticante para cada esporte quando falamos da prática em prol da melhora da qualidade de vida. "Neste caso, basta a vontade de praticar", diz ele. O tipo físico de cada um também não vai fazer diferença nesse aspecto, mas é importante saber de suas limitações, com orientação de um profissional educador físico, para minimizar potenciais problemas.

Evanil lembra que algumas atividades, como o futebol, o vôlei e o basquete, quando praticados apenas aos finais de semana, podem causar lesões nas articulações dos membros inferiores e superiores. Por isso, é importante que sejam praticadas com uma certa frequência.

Confira as diversas vantagens para a sua saúde de cinco esportes:

Futebol:

No futebol, o aumento da força e da massa muscular se destaca, já que trabalha a panturrilha, as coxas, os glúteos as costas e o abdome. Foto: Jonathan Gleich/Creative Commons

O futebol caiu no gosto dos brasileiros por tradição e pode trazer muitos benefícios para quem procura uma vida saudável. Entre eles, o aumento da força e da massa muscular, já que trabalha a panturrilha, as coxas, os glúteos, as costas e o abdome. Em um jogo de 45 minutos, perde-se, em média, 400 calorias. O futebol também estimula a circulação sanguínea, gera um gasto energético e, com o fortalecimento das articulações, melhora a coordenação motora.

Natação:

A natação melhora a capacidade de raciocínio, o que pode diminuir os sintomas de doenças cerebrais (como o Alzheimer) Foto: Rob124/Creative Commons

A natação, normalmente praticada na infância, também tem diversos benefícios para os adultos. A atividade melhora a capacidade de raciocínio, o que pode diminuir os sintomas de doenças cerebrais, como o Alzheimer. Também ajuda nas capacidades circulatórias e respiratórias e influencia no desenvolvimento das massas musculares. Amplia os movimentos articulares, o que dá uma maior flexibilidade.

Vôlei:

Jogar vôlei pode aumentar o gasto clórico diário, favorecendo o emagrecimento. Foto: Sander van der Wel/Creative Commons

Jogar vôlei pode aumentar o gasto calórico diário, favorecendo o emagrecimento. A atividade também aumenta a densidade óssea, melhora a postura, uma vez que alonga e fortalece toda a musculatura. Tem papel forte na prevenção de doenças como as cardíacas, diabetes, pressão alta e a aterosclerose. Além disso, aumenta a capacidade respiratória e ativa o sistema neuromuscular.

Caminhada/Corrida:

Melhoram a circulação, deixa o pulmão mais eficiente, ajuda na prevenção de doenças cardíacas, diabetes, pressão alta e aterosclerose. Foto: Don DeBold/Creative Commons

Esses exercícios acabam por ser uma opção mais viável para quem procura uma atividade física de fácil acesso. Suas vantagens são diversas, como a melhora da circulação, combate a osteoporose, proteção contra derrames einfartos e também ajuda nas atividades pulmonares, tornando o órgão mais eficiente. Evanil recomenda que as corridas sejam alinhadas à trabalhos de força, para que não haja somente a diminuição da massa muscular. O especialista também lembra que as caminhadas têm um gasto calórico menor, mas é uma atividade bem recomendada para quem está iniciando a prática de exercícios.

Basquete:

O Esporte predominantemente aeróbio é ótimo para o coração, pois o mantém forte e saudável. Foto: dhani borges/Creative Commons

Predominantemente aeróbio, o basquete é ótimo para o coração, pois o mantém forte e saudável. Também ajuda na manutenção do peso corporal e pode emagrecer. O basquete causa um relaxamento mental, melhora as capacidades cardiorespiratória e de cooperação em grupo e causa uma melhoria da coordenação motora.