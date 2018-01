Dicas para manter a forma na época de festas juninas

Celebrações juninas oferecem tentações como paçoca, canjica e curau Foto: Paulo Viitor/Estadão

Junho é mês de "pular a fogueira" e tomar cuidado para… Não engordar. É que é difícil resistir às guloseimas das festas neste mês: paçoca, cocada, canjica, curau, quentão. A lista vai longe -- e as calorias em cada uma delas podem chegar a 600. A boa notícia é que quase todas elas possuem muitas qualidade nutritivas e é possível elaborar versões mais lights para aproveitar o que cada uma tem de melhor.

"A dica é sempre dar preferência para a versão natural dos alimentos, que não contêm muito açúcar ou gorduras", explica a médica nutróloga Ana Luísa Vilela, especialista em obesidade. Por exemplo, trocar o pé de moleque por amendoim; apostar no milho verde cozido (ou até pipoca, desde que sem manteiga), alimento rico em fibra e que substitui outros carboidratos; e no pinhão, alimento pouco calórico que contém muitos nutrientes e vitaminas.

Se você não consegue resistir a uma cocada com muito leite condensado ou a uma rapadura, tente não exagerar. "É melhor deixar para comer um alimento por festa, em vez de querer experimentar todos de uma só vez", diz Ana Luísa. Uma dica é se alimentar bem antes de ir para a festa, com comidas mais saudáveis como pão integral, iogurte ou uma refeição leve, e deixar para comer só a sobremesa lá, por exemplo. No entanto, é bom evitar o quentão e o vinho quente, que podem causar inchaço por causa do álcool.

Mas, quando não tem jeito e você se joga na comilança como se não houvesse amanhã, há soluções. A primeira é aproveitar a festa e dançar. "Em uma hora de dança dá para gastar cerca de 600 calorias", diz a educadora física Raquel Sousa, da rede de academias Just Fit. E, para quem não gosta de dançar, existe amanhã: no dia seguinte, saia para caminhar. Em uma hora de caminhada em um ritmo de leve a moderado é possível gastar entre 550 e 600 calorias.

Para quem quer aproveitar em casa o cardápio das festas juninas, que combinam com meses mais frios, a nutricionista Daísa Pinhal, do Oba Hortifruti, dá dicas de versões light de cinco receitas típicas:

Bolo de abóbora sem glúten e açúcar

Foto: Divulgação

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de abóbora cozida e amassada

1 vidro de leite de coco light

2 xícaras (chá) de farinha de arroz

½ xícara (chá) de adoçante em pó culinário

3 ovos

100 gramas de margarina sem sal

1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

3 xícaras (chá) de abóbora em cubos

4 colheres (sopa) de coco seco ralado

½ xícara (chá) de adoçante em pó culinário

1 canela em pau

3 cravos da índia

Modo de preparo:

Massa: Bata a margarina, as gemas e o adoçante na batedeira. Junte a abóbora cozida e alterne o leite de coco com a farinha. Acrescente as claras batidas em neve, a noz moscada e o fermento em pó. Coloque em uma forma redonda untada e polvilhada com farinha de arroz. Leve ao forno médio (180° C), pré-aquecido por cerca de 30 minutos, até ficar firme e dourado. Desenforme morno.

Cobertura: Coloque a abóbora, o adoçante e as especiarias em uma panela e leve ao fogo, mexendo até que comece a soltar água. Tampe, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, mexendo até começar a desmanchar. Adicione o coco, deixe mais 5 minutos e retire. Espere amornar e coloque sobre o bolo. Sirva.

Pé-de-moleque

Foto: Divulgação

Ingredientes

1 xícara (chá) de amendoim

3 xícaras (chá) de leite desnatado

1 colher (sopa) de margarina light

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Modo de Preparo: Coloque o leite, o açúcar, a manteiga e o bicarbonato de sódio em uma panela grande e leve ao fogo baixo deixando ferver por 1 hora e meia, mexendo direto, até formar uma calda grossa. Nesse meio tempo, coloque o amendoim em uma forma e leve ao forno médio por 30 minutos, sempre mexendo, até que esteja torrado e a pele saia com facilidade. Tire a calda grossa de leite do fogo e bata bem. Quando começar a açucarar, acrescente o amendoim, misture e despeje em um mármore untado. Corte pedaços, e antes de separá-los, deixe esfriar.

Curau

Foto: Divulgação

Ingredientes

10 espigas médias de milho verde

2 litros de leite desnatado

3 xícaras (chá) açúcar

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de Preparo: Limpe as espigas de milho, lave-as e rale com um ralador não muito fino. Com cuidado, raspe os sabugos com a ajuda de uma colher e misture com o milho ralado. Coloque a massa em uma tigela grande e adicione 1 litro de leite. Coe a massa em um pano e aperte bem. Adicione o leite restante, aos poucos; vá apertando a massa com vigor. Se o caldo coado ainda estiver saindo bem amarelo, junte um pouco mais de leite e continue espremendo. Em uma panela grande, despeje o caldo de milho e acrescente o açúcar e o sal. Misture bem e cozinhe por 45 minutos, sem parar de mexer, até que o curau esteja cozido ou com um aroma de milho bem acentuado. Coloque em tigelinhas, polvilhe com canela em pó e sirva quente.

Canjica

Foto: Divulgação

Ingredientes

500 gramas de milho para canjica

1 e ½ xícara (chá) de leite em pó desnatado

1 e ½ xícara (chá) de água

4 xícaras (chá) de leite desnatado

1 xícara (chá) de adoçante em pó para culinária

1 vidro de leite de coco light

2 paus de canela grandes

5 cravos da índia

1 colher (sopa) de margarina light

Modo de preparo: Deixe os grãos de molho em água de um dia para o outro. Cozinhe-os em água por cerca de uma hora e meia a duas horas em panela comum ou de 30 a 45 minutos em panela de pressão, com o cravo e a canela. Bata no liquidificador o leite com o leite em pó, o adoçante e o leite de coco. Quando os grãos estiverem macios, junte o batido de leite e a margarina e deixe ferver, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo. Ferva por cerca de 10 minutos e desligue o fogo. Deixe descansar por uma hora, antes de servir.

Bolo de milho

Foto: Divulgação

Ingredientes

2 espigas de milho verde in natura

3 ovos

7 colheres (sopa) de fubá

1 xícara (chá) de leite desnatado

1 xícara (chá) de adoçante em pó para culinária

½ xícara (chá) de óleo de canola

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Modo de Preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje em uma forma de 18 centímetros de diâmetro untada e polvilhada com farinha de trigo. Leve para assar em forno médio pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.