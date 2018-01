Desvendamos os mitos e verdades sobre as dietas

Sempre surgem dúvidas na hora de iniciar uma dieta para emagrecer, ou perder peso. Muitas delas, entretanto, não passam de mitos sem nenhum fundamento. Por isso, saber o que é verdade e o que é desnecessário é fundamental.

Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, a nutricionista, mestre em Educação Física e consultora e assessora nutricional, Gabriela Chamusca desvenda os mitos e verdades da dieta:

Comer carboidrato à noite engorda?

Mito. O carboidrato é fundamental em todos os horários do dia, inclusive à noite.

É nesse período que produzimos serotonina - um hormônio produzido a partir desses carboidratos.

Para a nossa alimentação estar balanceada precisamos consumir carboidratos ao longo de todo o dia, mais ou menos a cada 3 horas.

Existem muitas dietas que proíbem a ingestão de carboidrato após as 18 horas. Isso tem necessidade?

Não tem necessidade. À noite a ingestão de carboidrato é interessante que seja menor, mas ela é necessária já que passaremos por um período de jejum de pelo menos 8 horas e é o carboidrato que vai manter a glicemia estável ao longo do dia e também da noite.Se o individuo faz exercício aí vai precisa mais ainda, já que tem de repor o glicogênio que ele utilizou em um exercício que fez no final da tarde ou no início da noite, ou ainda em um exercício que ele vai fazer no início da manhã.

Ficar sem comer, emagrece?

A primeira coisa a avaliar é o que é emagrecer. Emagrecer e perder peso não são as mesmas coisas. Emagrecer é diminuir a quantidade de gordura corporal que tem armazenada.Perder peso pode ocorrer perdendo gordura, massa muscular ou até mesmo líquido. Então quando a pessoa fica sem comer, ela perde peso, mas não emagrece porque boa parte do que ela perdeu não foi de gordura.Então, é importante sim comer, mas em pouca quantidade e várias vezes ao dia, para continuar com o metabolismo alto, gastando energia e aí sim, dessa forma, queimando realmente a gordura que está armazenada.

Comer banana reduz a possibilidade de ter cãibras?

Verdade. A banana é uma alimento rico em potássio e muitas vezes a cãibra é desencadeada pela deficiência de potássio na célula. Então, nesse caso, pode ajudar. A questão é que o potássio não é único nutriente que leva à cãibra. Ela pode estar associada a diferentes fatores, inclusive esse. Se for mesmo a falta de potássio,a banana pode sim ajudar a reduzir as cãibras.

Abacate engorda?

Mito. Desde que consumido com moderação não engorda. É uma fruta rica em gordura, muito calórica. Porém, se consumida dentro da quantidade necessária não vai engordar, até porque é uma gordura muito boa - é a chamada monoinsaturada, a mesma do azeite -, e quando ingerida dentro das necessidades naturais não engorda não.

Água em jejum ajuda a emagrecer?

Mito. A água é fundamental, precisamos consumir muita água ao longo do dia, de dois a três litros. Mas, a simples ingestão de água em jejum não é suficiente para emagrecer. Para emagrecer o que precisa é ter uma ingestão calórica menor do que o gasto calórico diário.

Tomar líquido durante a refeição aumenta a barriga?

Mito.Beber líquido durante a refeição não vai engordar, mas é importante ter o cuidado para não consumir muito líquido nesses casos. O ideal é até um copo, em torno de 200 ml a 300 ml. Muito líquido dilata o estômago e favorece maior consumo de alimentos, aí sim engorda.

Margarina é mais saudável que manteiga?

Mito. É um tema ainda muito polêmico na nutrição, mas cada vez mais os estudos mostram que a margarina é menos saudável pela quantidade de gordura trans que ela tem. A gordura saturada da manteiga não é saudável, mas a trans é mais prejudicial à saúde que a saturada.